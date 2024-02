Tempo de acelerar – Mercedes-Benz linha Atega

A Mercedes-Benz traz novidades para a sua linha de caminhões. Dentre os lançamentos está a renovação da linha do Atego 2024, que abrange caminhões médios e semipesados para transporte rodoviário e urbano, como também extrapesados para aplicações severas da construção civil, agropecuária e operações fora-de-estrada, nas configurações de tração 4×2, 6×2, 8×2, 6×4 e 8×4. O principal destaque é o novo visual de toda a linha Atego, com um estilo mais moderno, que segue o design dos extrapesados Actros, no caso de modelos rodoviários e urbanos, e evoca a identidade do extrapesado Arocs nas versões fora-de-estrada. Foram apresentados ainda dois novos caminhões vocacionais para o portfólio 2024: o Atego 1729 compactador de lixo e o Atego 1733 bombeiro. A Mercedes-Benz anunciou também novidades de suas linhas de caminhões extrapesados, caso do início das vendas do Actros 2553 6×2 e do Arocs 3353 S 6×4 versão cavalo-mecânico, ambos com motor de 530 cavalos, o mais potente da marca no Brasil. “2024 é ano de Fenatran, IAA e LatBus e estamos preparando muito mais novidades para o mercado”, avisa Achim Puchert, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO da marca na América Latina.

As novidades chegam ao mercado no momento em que o Atego completa 20 anos no Brasil. Com o novo visual, a linha de caminhões médios e semipesados para transporte rodoviário e urbano da Mercedes-Benz ganha mais evidência nas estradas, reforçando uma identidade visual alinhada às famílias de extrapesados Actros. Entre as novidades incluem-se defletor de ar com atualização aerodinâmica, novo spoiler frontal com farol de neblina opcional na versão rodoviária, grade frontal robusta com design do Actros e para-choque com acabamento termoplástico, que traz modernidade ao design e robustez da estrutura metálica tubular, mantendo a modularidade para simplificação de eventual manutenção. A otimização dos elementos, com design mais “clean”, também assegura maior robustez de fixação. Os faróis modulares permitem substituição individual dos módulos e são os mesmos aplicados aos caminhões da linha Accelo, o que favorece a intercambiabilidade de peças e componentes para diminuir o custo de manutenção.

Já o Atego para operações fora-de-estrada ganha um design mais robusto, seguindo a identidade dos extrapesados da linha Arocs. Destaque para a nova grade, o defletor de ar, o para-choque com estrutura metálica tubular, os faróis modulares com substituição individual dos módulos, os elementos com design mais “clean” para maior robustez de fixação e os protetores de faróis. O design da configuração fora-de-estrada estará disponível como opcional para os modelos urbanos, rodoviários e vocacionais por meio do Pacote Robustez. A principal vantagem destes itens está no aumento do ângulo de entrada do veículo (até cinco graus), que facilita a operação em ruas e estradas com buracos, lombadas e terra, oferecendo menos riscos de quebras e aumentando a disponibilidade do caminhão.

Lançamento na linha 2024, o novo caminhão semipesado Atego 1729 compactador de lixo tem capacidade para 17,1 toneladas de PBT (peso bruto total), podendo chegar a 24,1 com o terceiro eixo instalado por empresas implementadoras do mercado. O Atego 1729 oferece duas opções de distância de entre-eixos: 3,85 metros (para compactadores de até 15 metros cúbicos) ou 4,80 metros (compactadores de até 19 m³). Esse modelo traz o motor OM 926 LA de seis cilindros e 7,2 litros, compatível com a norma Proconve P8 (Euro 6), com potência de 286 cavalos e torque de 112 kgfm. Seu trem de força conta com caixa de mudanças automática Allison S3000 P de 6 velocidades, eixo traseiro Meritor 25.168 de uma velocidade e bloqueio de diferencial. A tomada de força na traseira do motor é original Mercedes-Benz e sai de fábrica pronta para implementação, adequando-se à aplicação do veículo. Para atender às condições severas da aplicação de coleta de resíduos, como a nova suspensão dianteira de molas de três lâminas e a suspensão traseira de molas curtas reforçadas. O quadro sem emenda, atrás da cabine, assegura mais robustez e flexibilidade na implementação. Entre as novidades do Atego 1729 compactador de lixo, destacam-se o novo banco para três acompanhantes e o escape vertical mais longo. Essa versão apresenta para-choque dianteiro fora-de-estrada, que aumenta o ângulo de entrada do veículo, sendo mais resistente e menos suscetível a quebras.

Outro lançamento é o Atego 1733 bombeiro, com PBT de 17,1 toneladas e distância de entre-eixos de 4,80 metros. Vem equipado com o motor OM 926 LA de 6 cilindros e 7,2 litros. O propulsor também atende ao Proconve P8 (Euro 6), oferecendo 321 cavalos de potência e 127 kgfm de torque. Seu trem de força conta com caixa de mudanças automática Allison S3000 P de 6 velocidades, eixo traseiro Meritor 25.168 de uma velocidade e bloqueio de diferencial. A tomada de força é a mesma do modelo NA 280 C/1,3 para bomba acoplada (opcional). Por meio do Centro de Customização da própria Mercedes-Benz (CTC), é possível implementar tomada de força no cardã e na caixa de transferência. Consolidando um diferencial de mercado, a linha Atego segue oferecendo quatro versões de cabine: Standard, Estendida, Leito Teto Alto e Leito Teto Baixo.

Mas as novidades da Mercedes-Benz não se limitam às linhas de médios e semipesados. A partir do próximo mês, a marca alemã dá início às vendas do caminhão extrapesado Actros 2553 6×2. O cavalo-mecânico para aplicações rodoviárias se destaca pelo motor OM 471 LA de 530 cavalos de potência a 1.600 rpm, com torque de 265 kgfm a 1.100 rpm, o mais potende da marca no Brasil. Outro diferencial do OM 471 LA é o freio-motor de alta performance, com 580 cavalos de potência de frenagem e menores índices de ruído e vibração. O novo modelo visa atender à legislação que autoriza semirreboques de quatro eixos com PBTC de até 58,5 toneladas, proporcionando mais produtividade e baixo custo para a operação. Entre as novidades da linha Actros 2024 estão ainda itens como para-lama tripartido, agora disponível para toda a série, tacógrafo 2.0 com dados básicos abertos, geladeira de série para todas as configurações com cabine TopSpace, quinta roda reforçada com mais robustez e pneus Michelin de série para os modelos Actros 2653 6×4 e 2553 6×2.

Todas as inovações da linha Mercedes-Benz espelham um indisfarçável clima de otimismo com a operação da marca no Brasil. “As expectativas são muito boas para dois setores que ocupam posição de liderança na economia brasileira: o agronegócio e a mineração. Além disso, há sinais positivos com o aquecimento do varejo a partir da geração de empregos e da construção civil, devido às obras de infraestrutura do PAC e a programas como o ‘Minha Casa, Minha Vida’. O grande desafio da economia do Brasil segue sendo a busca por uma velocidade da queda de juros. Embora a taxa de juros esteja caindo, ainda está em um nível elevado”, avalia Puchert. As propostas recentes do governo brasileiro para o setor automotivo parecem ter encontrado amplo apoio na alta cúpula da empresa. “O programa federal Mover traz um norte para o nosso setor, incentivando a descarbonização e o desenvolvimento de avançadas e sustentáveis tecnologias no Brasil. Nós, da Mercedes-Benz, acreditamos no Brasil como um polo de tecnologias sustentáveis no futuro. Precisamos de iniciativas sustentáveis, econômicas e sociais, somadas ao controle fiscal. Com isso e com uma competição justa em todas as regiões do Brasil, teremos benefícios para o país e para a sociedade”, complementa o executivo.