Tempo continua seco em SP nesta quarta (7)

O tempo continua quente e seco nesta quarta-feira (7) na cidade de São Paulo e na maior parte do estado, com exceção de faixas no litoral. Essa configuração levou o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a publicar mais um alerta de perigo potencial para baixa umidade do fim da manhã até o início da noite.

Na capital paulista, o calor pode chegar a 30°C ao longo do dia, com céu limpo. Em alguns bairros a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo.

Embora tímido, o alívio para os paulistanos chega no início da noite, com a entrada da brisa marítima na capital.

Na madrugada de quinta (8), a previsão do CGE indica mínima de 17°C, e ao longo do dia os termômetros devem alcançar os 30°C novamente.

Essa situação se mantém, a princípio, até sexta-feira (9), quando a chegada de uma frente fria deve causar uma queda brusca de temperatura.

A área coberta pelo aviso de baixa umidade disparado pelo Inmet para esta quarta-feira se estende pela maior parte de Minas Gerais e pelo oeste da Bahia, indo até o sul do Maranhão, passando pelo Centro-Oeste e chegando ao sudeste do Amazonas.

Ainda de acordo com o instituto, a cidade de Barretos, no norte paulista, registrou na terça (6) a segunda umidade do ar mais baixa do país. O índice de 13% também foi verificado em Montalvânia e São Romão, ambas em Minas Gerais. Já o município mais seco foi Cotriguaçu, em Mato Grosso, com 8%.