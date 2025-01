Tempestade de Raios Impacta o Vale do Paranhana e Região Metropolitana

Na noite da última quinta-feira, dia 2, uma impressionante tempestade de raios foi observada em várias localidades do Vale do Paranhana, da Região Metropolitana e do Vale do Sinos. O fenômeno atmosférico foi registrado pelas câmeras do Observatório Espacial Heller & Jung entre 20h28 e 20h41.

De acordo com dados coletados pelo observatório, que opera em um raio de 40 quilômetros a partir de Taquara, foram contabilizados 1.340 raios que iluminaram o céu em municípios como Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí e Taquara durante um intervalo de apenas 13 minutos.

Carlos Fernando Jung, proprietário do observatório, destacou que essa é a primeira vez em mais de um ano que a região testemunha uma tempestade de raios com tal magnitude. “Os raios registrados foram principalmente nuvem a nuvem. Um evento semelhante ocorreu apenas no primeiro semestre de 2023”, afirmou Jung.

Essa ocorrência meteorológica coincide com um alerta emitido pela Defesa Civil sobre possíveis pancadas de chuva e raios na Região Metropolitana, enfatizando a necessidade de cautela entre os moradores da área.