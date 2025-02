Temperaturas elevadas e pancadas de chuva marcam a semana no Brasil

O Brasil se prepara para uma semana marcada por altas temperaturas e a expectativa de chuvas em diversas regiões do país. A influência de massas de ar quente tem impedido a entrada de ar frio de origem polar, resultando em um cenário climático predominantemente quente.

Na segunda-feira, 24 de fevereiro, a previsão indica que o calor se intensificará, especialmente durante as tardes e noites, com possibilidade de chuvas isoladas. As condições atmosféricas, com a presença de umidade adequada, favorecerão a formação de nuvens carregadas, que resultarão em pancadas de chuva.

Não se espera a atuação de frentes frias ao longo da costa leste do Brasil nesta data. No entanto, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), ativa na região norte entre Amapá e Rio Grande do Norte, contribui para a instabilidade climática nessa área.

A previsão aponta que capitais como Rio de Janeiro e Porto Alegre podem registrar temperaturas extremas, alcançando até 36°C. Vale destacar que uma onda de calor, que afetou o Sudeste e Centro-Oeste desde o dia 12 de fevereiro, está prevista para chegar ao fim hoje.

Entretanto, uma nova onda de calor se estabelece no Sul do Brasil, influenciada por um sistema de alta pressão atmosférica. Essa nova condição começou em 22 de fevereiro e deve persistir até o dia 27, afetando especialmente o Rio Grande do Sul e regiões adjacentes do Uruguai e Argentina.

Os alertas emitidos pela Climatempo indicam chuvas fortes e temporais em várias áreas nesta segunda-feira. No Sul do Brasil, especialmente no Oeste e Sul do Rio Grande do Sul e no Centro-Norte de Santa Catarina, há expectativa para chuvas moderadas a fortes com raios. Em Florianópolis, pode haver chuvas a partir da tarde, mas sem grandes transtornos previstos.

As condições climáticas não são favoráveis apenas no Sul; estados como Maranhão, Piauí, Ceará e diversos municípios na Bahia também podem enfrentar pancadas de chuva com intensidade variada. O litoral nordestino e todas as capitais da região estão sob risco semelhante.

No Centro-Oeste, as chuvas também devem ser frequentes durante a tarde e à noite em praticamente todas as regiões. O sul de Mato Grosso do Sul é uma exceção sem alertas significativos. Contudo, temporais são previstos para áreas como Cuiabá e os extremos norte e sul do estado.

Por fim, na Região Norte do Brasil, os meteorologistas preveem mais um dia de intensas chuvas. Regiões como o oeste do Acre e o leste de Rondônia estão sob risco elevado para tempestades, enquanto outras áreas da Amazônia apresentam previsões semelhantes.

Com essas condições climáticas diversas em todo o território brasileiro, é essencial que a população fique atenta às atualizações das previsões meteorológicas e tome precauções necessárias.