Temperatura deve variar entre 11°C e 25°C nesta quinta (29) em São Paulo

Conforme a massa de ar polar que gelou os últimos dias perde força, a região metropolitana de São Paulo se torna cenário de um fenômeno típico do inverno: a grande amplitude térmica, que é a diferença entre as temperaturas mínima e máxima no mesmo dia.

Os moradores já sentirão uma amplitude térmica de 14°C nesta quinta-feira (29), segundo a previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo. Depois de o dia começar com formação de névoa úmida e céu nublado, com a mínima de 11°C, o Sol vai aparecer e proporcionará uma rápida elevação da temperatura máxima até os 25°C, espantando a sensação de frio.

No entanto, a expectativa é que os ventos úmidos provenientes do oceano cheguem no fim da tarde e derrubem novamente a temperatura. Assim, a população vai sentir o feito cebola, quando saem de casa com muitas blusas de manhã, vão tirando durante o dia, conforme aumenta a sensação de calor, e depois novamente voltem a se vestir com o fim da luz solar.

E nos próximos dias, com a máxima subindo mais que a mínima, a tendência é de amplitudes térmicas ainda maiores. Na sexta-feira (30), por exemplo, o CGE projeta que os termômetros devam oscilar entre 13°C ao amanhecer e 28°C no meio da tarde, com amplitude de 15°C.

Nesta quarta-feira (28), a amplitude registrada na Grande São Paulo foi de 11,3°C, uma vez que a média da temperatura mínima foi de 9,2°C e a média máxima, de 20,5°C. A mínima absoluta, aquela registrada em uma única estação meteorológica, foi de 6,4°C, no bairro de Engenheiro Marsilac, situado na subprefeitura de Parelheiros, no extremo da zona sul.

Apesar da constante elevação das temperaturas, a Defesa Civil municipal ainda mantém o estado de alerta para baixas temperaturas, emitido na última sexta-feira (23), às 15h25.

Outra preocupação que a volta do calor vai trazer para a região é a diminuição da umidade relativa do ar. Como nos últimos dias, o tempo seco volta a se tornar o grande problema no estado, por causa das queimadas principalmente a zona rural de municípios na região de Ribeirão Preto. A Defesa Civil paulista colocou várias regiões do estado em alerta de emergência para incêndios no próximo fim de semana.

Segundo o CGE, a taxa de umidade do ar deve ficar próxima dos 30% nos períodos mais quentes na região metropolitana de São Paulo. No entanto, no interior do estado a situação ficará ainda mais complicada, com algumas taxas podendo ficar abaixo dos 20%.

A OMS (Organização Mundial de Saúde) estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana. Além do ressecamento das vias aéreas, a poluição acaba piorando as doenças respiratórias. Todos podem sofrer os efeitos do tempo seco, especialmente os idosos e as crianças.