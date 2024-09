Temperatura deve cair de 33°C para 17°C no fim de semana em São Paulo

A chegada de uma frente fria deverá derrubar a temperatura de 33°C, prevista para a tarde deste sábado (14), para 17°C na manhã de domingo (15) na capital paulista, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A virada no tempo também deverá trazer a volta da chuva a São Paulo e dar uma trégua à onda de calor e ao ar seco das últimas semanas, que ajudam a propagar incêndios por quase todo o estado.

Segundo o instituto ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, a frente fria se aprofunda pelo aporte de umidade vindo do oeste do Amazonas, da Bolívia e do Paraguai, até uma área de baixa pressão atmosférica no oceano Atlântico, na costa da região Sul e posteriormente na de São Paulo.

No sul paulista as temperaturas começam a declinar neste sábado à tarde.

A mudança na cidade de São Paulo deve começar à noite, mas até lá a promessa é de uma tarde quente. A Climatempo, inclusive, chegou a prever que os termômetros podem marcar até 35°C no município, o sendo, assim, o dia mais quente do anos.

Conforme o Inmet, o recorde de 2024 é de 16 de março, quando a temperatura de 34,7°C acabou registrada na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista —o dia mais quente do inverno foi no dia 8, com 34,5°C.

A previsão é que no domingo a cidade de São Paulo tenha chuva isolada, com máxima prevista de 23°C.

A chuva deve ganhar força na segunda-feira (16) e pode ter pouca intensidade na terça (17). A tendência é, e a temperatura volta a subir no dia seguinte, também de acordo com o instituto nacional.

Moradores do litoral paulista devem ficar atentos aos alertas meteorológicos. Há potencial para chuva forte e volumosa no domingo e na segunda-feira.

Neste sábado, a máxima prevista para Santos, na Baixada Santista, é de 34°C. Porém, a temperatura não deve passar de 20°C na segunda-feira.

A frente fria, entretanto, não deverá ter força suficiente para atingir todo o estado.

Em Pedregulho, cidade do norte paulista que há mais tempo sofre com as consequências do fogo, desde 24 de agosto, a tendência é que o tempo seco continue nos próximos dias, com máximas em torno de 37°C e umidade relativa do ar abaixo de 20%. Não há previsão de chuva para esta região do estado.