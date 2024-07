Temperatura cai 7°C nesta sexta (12) em São Paulo

Este inverno tem apresentado grande variação nas temperaturas na região metropolitana de São Paulo, e neste fim de semana não será diferente.

Após o termômetro marcar 24,4°C nesta quinta-feira (11), na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte, a máxima não deve passar dos 18°C nesta sexta (12), segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura.

No sábado (13), a máxima deve ser de apenas 17°C, antes de voltar a subir no domingo, para cerca de 24°C. Essa gangorra climática é uma das principais causas de resfriados nas pessoas nesta época do ano, principalmente, nas crianças e nos idosos.

A diminuição da temperatura nesta sexta ocorre com a aproximação da frente fria, provocada por uma massa de ar polar, que chegou à região Sul no dia anterior, derrubando as temperaturas em grande parte do país.

Assim, os ventos úmidos vindos do oceano causam muita nebulosidade, garoa e chuviscos alternados com períodos de melhoria ao longo desta sexta, o que impede a elevação significativa das temperaturas.

Cenário semelhante será visto no sábado, mantendo a capital paulista com clima típico de inverno.

Nesses dois dias, as temperaturas mínimas devem ficar entre 13°C e 14°C no início da manhã.

“Na região Sudeste, as áreas mais afetadas pelo ar polar tem sido o centro-oeste, sul e leste do estado de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo, e o litoral paulista”, afirma Josélia Pegorim, a meteorologista da Climatempo. “O centro-sul do estado do Rio de Janeiro também teve dias com temperaturas amenas esta semana. Porém, na maioria das áreas de Minas Gerais, incluindo Belo Horizonte, no centro-norte do estado do Rio de Janeiro e no Espírito Santo, as temperaturas têm ficado altas para os padrões do mês de julho.”

De acordo com dados do CGE, a menor temperatura mínima média do ano permanece a registrada no dia 29 de maio, com 9,8°C na cidade. Já a menor mínima absoluta segue a do mesmo dia, com 4,8°C em Engenheiro Marsilac, na zona sul. A menor máxima do ano é a do dia 9 de julho, com 13,4°C, enquanto a menor máxima absoluta do ano, também é a do dia 9, com 11,8°C em Parelheiros, na zona sul.

O CGE prevê que, após estes dois dias de chuva na região metropolitana de São Paulo, o Sol voltará gradativamente no decorrer da próxima semana, favorecendo a elevação das temperaturas.

Mesmo assim, a Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de atenção para baixas temperaturas desde o dia 4.