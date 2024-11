‘Temos as eleições mais justas, livres e seguras’, diz vice de Kamala

O candidato à Vice-Presidência dos Estados Unidos na chapa de Kamala Harris, Tim Walz, afirmou a eleitores da Pensilvânia, nesta terça-feira (5), que o sistema de votação americana é justo e seguro.

“Tenham em mente que nós temos as eleições mais justas, livres e seguras. Nós temos uma imprensa livre que monitora as eleições para garantir que as coisas estão indo bem. Então mantenham a calma, continuem, esperem até o fim. Até lá, quanto sentirem essa sensação de ansiedade, (…) o antídoto mais certo é a ação”, afirmou Walz, que também é governador de Minnesota.

No momento da declaração, ele incentivava os americanos a ir às urnas, afirmando que as eleições podem ser decididas por “um voto ou dois votos por distrito”. “Que tal, Pensilvânia, vencer isso pelos EUA?”, afirmou.

Como um estado-pêndulo, a Pensilvânia ganhou protagonismo nessas eleições, que podem ser as mais acirradas da história americana, de acordo com os últimos levantamentos.