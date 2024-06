Tem Jazz no Funk Carioca: Josiel Konrad agita Barra do Piraí no Circuito Sesc Jazz & Blues

Josiel Konrad sobe ao palco principal de um dos maiores eventos de música do Brasil, o Circuito Sesc Jazz & Blues, na Estação Cultural de Ipiabas, distrito de Barra do Piraí (RJ), nesta sexta-feira, dia 17 de junho, a partir das 20h. Pioneiro na fusão do Funk Carioca com o Jazz, o trombonista, cantor e compositor apresenta o show do seu mais recente álbum, “Boca no Trombone”.

Cria da Baixada Fluminense, o artista usa sua música como ferramenta de crítica social sobre os desafios do povo mais sofrido em meio ao descaso das autoridades. Ao mesmo tempo, exalta toda a sua potência, seus talentos e a contradição de ser a base que sustenta a sociedade como um todo, em especial a elite.

Resistência e “Boca no Trombone”

Terceiro álbum da sua carreira, “Boca no Trombone” é 100% autoral, cantado e instrumental, e traz o encontro da realidade e linguagem periférica com o jazz, em uma abordagem musical contemporânea brasileira, resgatando o jazz em sua essência improvisada para a periferia, onde ele nasceu, e que, se observado de perto, se alinha muito à vida periférica, em que o improviso é o ponto de equivalência, onde se vive intensamente em meio às contradições da cidade grande. É nesse ambiente que o jazz encontra sua maior inspiração.

– O acesso ao Jazz, que nasceu na periferia, foi cada vez mais sendo apropriado pela alta classe da sociedade, se afastando de suas origens. O álbum me inspira a sonhar e a lutar por um mundo mais justo e igualitário, que aproxima as pessoas. Por isso, quero levar o Jazz de volta para a periferia – concluiu Konrad.

O álbum/show pauta a realidade da periferia em mais estilos musicais, evocando as emoções e as sensações da vida periférica com um universo de cores em sons e culturas, expressando a luta pela igualdade, a alegria, o sofrimento e a força da periferia, além de celebrar a diversidade cultural e musical brasileira.

– O meu novo álbum é a uma das formas mais singulares que encontrei de me expressar, posicionar e exteriorizar, propondo uma nova experiência, na qual toda forma de sentimentos e ideias musicais, às vezes reprimidas em nossas mentes, passam a fazer parte de um enigma a ser explorado musicalmente, filosoficamente e fisicamente – analisa o artista.

Cria da Baixada Fluminense para o mundo

Natural de Austin, em Nova Iguaçu, Konrad iniciou sua carreira solo em 2015. Desde então, já lançou os discos autorais “Timeline”, “Mais Amor”, e o EP “Quando Menino”. Além disso, já se apresentou em palcos importantes no Brasil e no exterior, como o Circo Voador e o Ronnie Scott’s Jazz Club, em Londres. A primeira faceta do seu trabalho surgiu com o Gafieira Jazz, que fazia uma ponte bem suingada entre os mundos dos dois gêneros, unindo Chico Buarque, John Coltrane, Cartola e Miles Davis.

Em seu primeiro trabalho de estúdio, “Timeline”, ele faz uma reflexão sobre a sua própria jornada musical e de amadurecimento. Já no segundo, “Mais Amor”, retrata sete diferentes tipos de sentimento: Eros, Mania, Philia, Ludus, Ágape, Pragma e Philautia. Esse mergulho pessoal inspirou Josiel a explorar novos caminhos sonoros e estéticos, que resultou no EP “Quando Menino”, em voz e violão com suas primeiras composições cantadas, abraçando de vez a sua brasilidade.

Circuito Sesc Jazz & Blues

Maior circuito musical do gênero no país, o 3º Circuito Sesc Jazz & Blues acontece desde o dia 03 de maio e se encerra no dia 30 de junho com shows imperdíveis de grandes nomes do cenário nacional e internacional nas cidades de Búzios, Rio das Ostras, Paraty, Miguel Pereira, Barra do Piraí e Barra de São João.

Serviço:

3º Circuito Sesc Jazz & Blues – Ipiabas Blues Jazz Festival

Local: Estação Cultural – Rod. das Trovas, Ipiabas, Barra do Piraí – RJ

Quando: dia 21 de junho, sexta-feira, a partir das 20h

Entrada: gratuita

Classificação indicativa: livre

Ficha técnica:

Voz e trombone: Josiel Konrad

Back vocal: Tamy

Trompete: Leopoldino Júnior

Piano/teclado: Natan Gomes

Baixo: Giordano Gasperin

Bateria: Flávio Júnior

Produção: Dai Brasil (Abre Caminhos Produções)

Assessoria de imprensa: Carlos Pinho