Tem desfile da ‘Maria Fumaça” neste sábado (2) em Campos do Jordão

Atenção fãs da tradicional ‘Maria-Fumaça’: a charmosa locomotiva promete mais uma vez encantar o público com lindos desfiles que irão percorrer Campos do Jordão/SP – com direito à música, trenó com Papai Noel e renas. O primeiro desfile acontece neste sábado (2), a partir das 19h, com saída do Portal da Cidade e chegada no Capivari. Seguem nos dias 9 e 16 de dezembro.

A participação da Maria Fumaça faz parte da “Estação de Natal”, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão (ACE), em parceria com a Estrada de Ferro e Prefeitura Municipal.

Os desfiles serão realizados sem passageiros, o público poderá interagir e fotografar os personagens durante as paradas nas estações da Abernéssia e Capivari, que contam com atrações musicais. No dia 2 de dezembro (sábado), terá a apresentação da cantora e compositora jordanense Yasmin Souza e, nos dias 9 (sábado) e 16 (sábado) de dezembro, será a vez da Banda Marcial Jordanense – Bamils.

De acordo com presidente da ACE, Guilherme Centofante, os desfiles da ‘Maria-Fumaça’ são atrações a mais dentro da intensa programação do “Natal dos Sonhos” – promovido em parceria com a Fundação Lia Maria Aguiar e Prefeitura Municipal. “A cidade já está toda decorada, mais linda do que nunca e com inúmeras atrações culturais”, ressalta.

Vale lembrar que a ‘Maria-Fumaça’ ficou fora de operação entre 2015 a junho de 2022, quando retornou a todo vapor. “A Maria-Fumaça faz parte da história de Campos do Jordão e, sem dúvidas, serão novamente desfiles emocionantes”, finaliza Centofante.

CIRCUITO DAS ÁRVORES – Outra atração imperdível é o tradicional “Circuito das Árvores”, com mais de 130 árvores iluminadas na Praça Pinho Bravo — que fica na Avenida Emílio Ribas, na Vila Capivari. O lindo circuito é uma realização da Associação Comercial com o apoio da Meta Iluminação e Sicredi.

A expectativa é que a cidade receba um público rotativo de cerca de 600 mil turistas no período das festividades – da segunda quinzena de novembro a 8 de janeiro. A programação completa do “Natal dos Sonhos” pode ser conferida pelo site Link.