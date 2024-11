Tem Brasil na final de duplas do ITF W15 de Ribeirão Preto

A dupla formada por Camila Bossi e Ana Candiotto garantiram vaga na final da modalidade após a desistência das adversárias Luciana Moyano e Camila Romero. Elas venciam por 6/3 3/1 quando Moyano bateu a raquete no chão e o objeto voltou para seu rosto, cortando o supercílio e impedindo o retorno à quadra. Desta forma, Candiotto e Bossi disputam o título neste sábado contra Romina CCuno(PER) e Fernanda Labrana(CHI) que derrotaram Julia Konishi e Rebeca Pereira de virada, por 4/6 6/1 10/5.

Nauhany “Naná” Silva perdeu nos detalhes para a cabeça de chave 1 e 441 do ranking da WTA, a australiana Kaylah McPhee. Depois de perder o primeiro set por 6/3, Naná se concentrou e 6/1 levou a decisão para o terceiro set. Neste, teve dois Match points, sacou para o jogo mas aí, a tal da experiência falou mais alto. McPhee fez o que pode para estender a partida e conseguiu forçar os erros da jovem de apenas 14 anos, quem por muito pouco não alcançou em Ribeirão a primeira semifinal da carreira. Com 6/3 1/6 e 7/6(4). Processo de aprendizado que agora segue somente no ano que vem, porque Nauhany Vitória está de férias.

Programação de sábado

Quadra Central

10h30

Fernanda Labrana(CHI) x Luiza Fullana(BRA)

Não antes das 12h

Kaylah McPhee(AUS) X Marie Mettraux(SUI)

A seguir

Final de duplas

Romina Ccuno(PER)/Fernanda Labrana(CHI)

x

Camila Bossi(BRA)/Ana Candiotto(BRA)

Para assistir aos jogos, basta resgatar o ingresso em www.appticket.com/wrp15

A etapa de Ribeirão Preto do Campeonato Internacional de Tênis Feminino é apresentado pelo Santander, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, e conta com o copatrocínio de Return – uma empresa Santander, Azul – Transportadora Oficial, Stella Artois Pure Gold, Alupar, Taesa, INNI Bola Oficial e Vivant Clinical Centre. A etapa conta também com o apoio de Ipê Golf Clube e Federação Paulista de Tênis. O evento integra o calendário mundial ITF World Tennis Tour – W15. A realização é do Instituto Sports.

Serviço

Campeonato Internacional de Tênis Feminino – Etapa Ribeirão Preto

Data: 25 de novembro a 1º de dezembro de 2024

Local: Ipê Golf Club

Rodovia Prefeito Antonio Duarte Nogueira (Anel Viário Zona Sul), Saída 317

Bairro Santa Tereza, Ribeirão Preto/SP