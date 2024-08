Tem Abelha no Meu Jardim acontece domingo (4/8) em Diadema

No próximo domingo, 4 de agosto, das 8h às 13h, o projeto Tem Abelha no Meu Jardim realiza mais um encontro mensal gratuito e aberto ao público em geral. O evento será no Parque Pousada dos Jesuítas (rua profª Vitalina Caiafa Esquivel, s/nº), região central. Não é necessário fazer inscrição antecipada.

O projeto Tem Abelha no Meu Jardim é parceiro de educação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Diadema.

O evento começa com um café da manhã colaborativo (8h às 9h30), no qual os participantes que puderem levam um prato de doces ou salgados. Outra dica ecologicamente correta da coordenação do projeto é que cada pessoa lembre de levar consigo a própria caneca.

Entre as atividades programadas está a degustação de méis de abelhas nativas (sem ferrão). Além disso, os participantes aprendem sobre o fascinante mundo das abelhas e conhecem de perto algumas caixas de criação. No encontro também haverá exposição e vendas de fotos (Meliponário Sena) e atividades lúdicas para crianças. E no final do evento haverá um mini mutirão de plantio de flores no jardim amigável às abelhas.

De acordo com a coordenação do projeto, se alguma pessoa desejar contribuir com o plantio comunitário de flores, o grupo aceita doações para aquisição de mais mudas. Os encontros propiciam ao público (de qualquer idade) aprender na prática sobre as abelhas nativas ou indígenas, também conhecidas como abelhas sem ferrão. E nesta edição, as pessoas presentes terão a oportunidade especial de conhecer e degustar 14 tipos de méis dessas espécies de abelhas.

Projeto Rua da Gente – Circuito entre Parques (domingos e feriados)

O encontro do Tem Abelha no Meu Jardim vai ocorrer no mesmo dia em que a Prefeitura realiza o projeto Rua da Gente – Circuito entre Parques. Na ocasião, o trecho da avenida Antônio Piranga (do Parque Pousada dos Jesuítas até o Parque do Paço) fica para uso exclusivo de pedestres, das 8h às 16h.

Para garantir o lazer e a segurança nos domingos e feriados, a Prefeitura desvia o trânsito de veículos e disponibiliza um bolsão de estacionamento que pode ser acessado sob a ponte da Rodovia dos Imigrantes e se estende pela lateral do piscinão.

SERVIÇO

Encontro do Projeto Tem Abelha no Meu Jardim em Diadema

Domingo, 4/8, das 8h às 13h, no Parque Pousada dos Jesuítas

Rua profª Vitalina Caiafa Esquivel, s/nº, Centro

Informações: 11-98181-6180 c/ Natale Nicoló (coordenador)