Telhanorte anuncia mais de 100 novas vagas

A Telhanorte, homecenter inteligente que oferece soluções completas para pensar, executar e otimizar sua obra, divulgou mais de 100 novas vagas de emprego em estados como São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

As oportunidades são para as áreas administrativa, comercial e vendas, financeiro, suprimentos, design e telemarketing, além de contar com um ótimo pacote de benefícios que inclui Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida, Vale Transporte, Vale Refeição, Participação nos Lucros e Curso de Idioma – a depender do local e do cargo selecionado.

Ainda, os candidatos podem acessar todas as informações e enviar o currículo de modo totalmente gratuito por meio do aplicativo da Catho ou direto na plataforma online, para se candidatar.

A Telhanorte, assim como o marketplace, reforçam a importância da diversidade e inclusão no mercado de trabalho, incentivando a todos a participarem do processo seletivo.