Telhado de igreja do século 17 desaba em Angra dos Reis (RJ)

O telhado da igreja da Ordem Primeira do Carmo, no centro de Angra dos Reis (RJ), desabou na tarde desta segunda-feira (19). A igreja faz parte de um conjunto arquitetônico construído há mais de 400 anos e que é tombado pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) desde 1944.

O desabamento foi comunicado pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição, que definiu a notícia como lastimável.

A igreja estava interditada há um mês pela Defesa Civil municipal devido à fragilidade da estrutura e não havia ninguém no local no momento do desabamento.

“Informamos que a paróquia, junto com o poder público, desde a primeira vistoria da Defesa Civil não mediu esforços para que tal situação não ocorresse e estavam progressivamente ocorrendo os devidos encaminhamentos“, diz nota divulgada pela igreja.

A construção é uma das mais antigas de Angra dos Reis. Começou em 1593 e foi concluída em 1617, segundo a prefeitura. O conjunto arquitetônico tem estilo colonial e dois pavimentos divididos em duas igrejas, coro, torre, sineira, corredor lateral, claustro, sala do capítulo, cozinha, sacristia, celas, biblioteca e cartório.

O Iphan havia autorizado o escoramento emergencial em andaimes metálicos sob o forro da nave da igreja, para estabilizar a estrutura do edifício enquanto era preparado o material técnico para reforma da construção.

O projeto de escoramento estava sendo desenvolvido pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas do município.

Uma equipe do Iphan fará uma vistoria na igreja nesta terça-feira (20) para avaliar a situação.