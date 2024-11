Teleton tem homenagem a Silvio Santos e participação de Eliana após saída do SBT

O Teleton, programa de arrecadação do SBT, entrou no ar neste sábado (9) pela primeira vez desde a morte de seu fundador, lembrando de Silvio Santos, apesar de homenagens mais diretas terem sido barradas por suas filhas.

Isso não impediu que Patricia Abravanel mencionasse o pai num vídeo exibido no início da transmissão. “Estou com essa missão tão especial de dar o pontapé inicial desse projeto incrível que é o Teleton. Afinal, são 27 anos transformando vidas, e tudo isso começou lá atrás, em 1998, quando Silvio Santos abraçou essa causa com tanto carinho”, disse ela.

“Nesses últimos dias, saíram muitas notícias sobre homenagens a Silvio Santos durante o Teleton. O que eu posso dizer é que a maior homenagem que nós podemos fazer a ele é justamente estarmos juntos pela AACD. Foram mais de 20 anos de ele vindo aqui nesse palco pedir apenas R$ 5. Então, mais uma vez, eu te peço, doe pelo menos R$ 5.”

As lembranças a Silvio pararam por aí, já que, como havia dito outra de suas filhas, Daniela Beyruti, presidente do SBT desde a morte do pai em agosto, ele não gostava de explorar a imagem de pessoas que já morreram.

O Teleton foi criado em 1998 como uma maratona transmitida ao vivo, na qual artistas e apresentadores do SBT e de outras emissoras pedem ajuda ao público para arrecadar dinheiro para a AACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente. A meta deste ano é de R$ 35 milhões.

Madrinha da campanha, Eliana voltou ao SBT meses depois de assinar contrato com a Globo. “Tenho uma linda missão nessa vida, de usar a minha comunicação para o bem da família”, disse ela ainda na noite desta sexta (8), ao vivo. “Há mais de dez anos eu participo, e desde o Teleton número um eu estou por aqui. Hoje não seria diferente.”