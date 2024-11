Teleton 2024 bate meta e garante mais de 282 mil atendimentos

A 27ª edição da Campanha AACD Teleton terminou de forma brilhante na madrugada deste domingo, 10, após mais de 18 horas de programação ao vivo transmitidas diretamente dos estúdios do SBT para todo o Brasil. Aliado à novidade +Movimento +Teleton, que simultaneamente produz conteúdos para as plataformas digitais da emissora, o programa televisivo superou a meta e alcançou o placar de R$ 36,1 milhões, recorde da história, valor que ajuda a garantir a excelência do trabalho, infraestrutura, profissionais e tecnologias presentes nas unidades da AACD e cooperações técnicas em diversas partes do país.

“Muito obrigado a todos que doaram e se engajaram. O valor que arrecadamos neste ano garante mais de 282 mil atendimentos a pessoas com deficiência física na AACD, com o processo de reabilitação necessário para que essa população seja incluída na sociedade e possa trabalhar, estudar, se divertir e viver de forma plena. O legado solidário do nosso eterno Silvio Santos continua”, destacou o CEO da AACD, Valdesir Galvan.

A conquista da meta foi comemorada por Patricia e Rebeca Abravanel e o padrinho Celso Portiolli que, juntos dos demais companheiros de palco, concluíram o programa com muito entusiasmo e satisfação. A brincadeira que marcou o fim da atração foi o histórico “Tanque de Água”, que ficou marcada com Silvio Santos nos anos 90 do século passado. Quando o valor ultrapassou R$ 36 milhões, os apresentadores caíram na água e divertiram o público.

“Obrigado ao povo brasileiro por colaborar. Deus abençoe cada lar”, disse Celso. “Obrigada Brasil, por acreditar na AACD, por acreditar no Teleton”, declarou Patrícia.

Na parte final, também aconteceu o inédito “Play dos Players”, um novo quadro com uma série de brincadeiras apresentadas por Cesar Filho e André Victor com a participação dos empresários Caio Carneiro, Flávio Augusto, Joel Jota e Tiago Brunet.

Outro momento emblemático do programa foi quando a embaixadora do Teleton, Virginia Fonseca, tatuou o logo da AACD no pulso.

Solidariedade e gratidão

A Campanha AACD Teleton deste ano reforçou a importância da solidariedade do povo brasileiro para a vida dos pacientes da AACD. O processo de reabilitação promovido pela instituição é o ponto de partida para que as pessoas com deficiência física possam exercer plenamente a sua cidadania. Desta forma, as doações possibilitam muito mais do que a viabilização de atendimentos, mas um futuro inclusivo e acessível com educação, trabalho e direitos essenciais.

Outro sentimento importante é a gratidão, algo fortemente compartilhado por todos os pacientes, funcionários e voluntários da AACD a partir da solidariedade de quem doou e abraçou a causa da pessoa com deficiência física. Frases como “A solidariedade começa com um movimento”, “Há solidariedade em cada movimento”, e “Teleton é solidariedade, Teleton é gratidão” enveloparam a campanha.

“Encontramos nessas duas palavras a essência do que fazemos. É por meio das doações que o grande público manifesta a sua solidariedade e nós conseguimos fazer o nosso trabalho com excelência. Além disso, o S da Solidariedade também é o S do ESG, ou seja, a união de forças com empresas parceiras é fundamental para gerar um impacto significativo tanto para a sociedade quanto para o mercado. E, claro, a gratidão está sempre presente em todos esses momentos”, afirmou o superintendente de Marketing e Relações Institucionais da AACD, Edson Brito.

Especialistas no palco

Durante as mais de 18 horas de programação, médicos, profissionais da equipe multidisciplinar e pacientes da AACD estiveram no palco junto dos artistas, apresentadores, jornalistas e influenciadores para mostrar a excelência e diferentes especialidades do trabalho da instituição.

“Um dos grandes diferenciais da AACD é o cuidado centrado na pessoa, que propõe um atendimento humanizado e considera a necessidade específica de cada um. Contamos com diversos protocolos clínicos, que foram criados ao longo dos anos de experiência da instituição, e entendemos que cada pessoa precisa de um tipo de tratamento para um determinado momento”, destacou a superintendente de Práticas Assistenciais da AACD, Dra. Alice Rosa Ramos.

Além disso, o Dr. Rodrigo Zuccon, especialista em joelho do Hospital Ortopédico AACD, falou sobre a cirurgia inédita na literatura médica internacional que o Hospital Ortopédico AACD fez de prótese de joelho em paciente com osteogênese imperfeita (“ossos de vidro”); o Dr. Marcelo Ares, coordenador médico da AACD, comentou sobre Mielomeningocele, tipo de má-formação congênita, e a prevenção de doenças; o Dr. Alexandre Zuccon, ortopedista pediátrico do Hospital Ortopédico AACD, alertou sobre os sinais e pontos de atenção que pais e responsáveis devem observar ao longo da fase de crescimento das crianças; a terapeuta Márcia Gallo apresentou o papel e benefícios da arteterapia no processo de reabilitação; e a psicóloga Thabata Penassi conversou sobre bullying e o papel da psicologia no processo de reabilitação das pessoas com deficiência física.

Personalidades unidas em prol da causa

A Campanha AACD Teleton tem a tradição de sempre reunir artistas para mobilizar fãs e espectadores em prol da pessoa com deficiência física, e essa edição não foi diferente. Do SBT, participaram Benjamin Back, Cariúcha, Cesar Filho, elenco da novela “A Caverna Encantada” e da série “O Picapau Amarelo”, Fabiana Karla, Gabriel Cartolano, Gaby Cabrini, Léo Dias, Lucas Guimarães, Luís Ricardo, Luiz Alano, Marcão do Povo, Márcia Dantas, Michelle Barros, Nadja Haddad, Narcisa (Thiago Barnabé), Otávio Mesquita, Paulo Mathias, Ratinho, Renata Kuerten, Silvia Abravanel, Simone Queiroz, Tirullipa, dentre outros.

Ana Furtado, Camila Loures, Carlinhos Maia, Dani Calabresa, Fátima Bernardes, Gkay, João Guilherme e Renato Aragão também marcaram presença, além de grandes talentos de outras emissoras, como Adriane Galisteu e Tom Cavalcante (Record TV); Evandro Cini (Jovem Pan); Claudete Troiano e Sônia Abrão (Rede TV!); e Tati Machado (TV Globo).

Um dos grandes destaques foi a participação da eterna rainha dos baixinhos, Xuxa. Ela cantou o clássico “Lua de Cristal”, recebeu diversos troféus imprensa e alegrou a plateia e telespectadores.

E, mantendo a tradição histórica, Daniel, Celso, Eliana e Maisa, que também são padrinhos e madrinhas do Teleton, marcaram presença no programa.

“Estar no Teleton é como estar com a minha família. Conhecendo a AACD sabemos o que é um sentimento de amor. A gente vê que cada doação faz a diferença e é fundamental para manter os atendimentos”, ressaltou Daniel.

“Cada vez que eu visito a AACD, sinto a certeza de que tenho uma linda missão nessa vida: usar a minha comunicação para o bem das pessoas. Como madrinha do Teleton, faço o que posso para ajudar essa causa que faz a diferença na vida de tantas famílias”, afirmou Eliana.

“Custa muito pouco fazermos a vida de alguém melhor, e o Teleton oferece essa oportunidade. tenho certeza de que todos vão escolher fazer o bem”, disse Maisa.

A trilha sonora da maratona solidária contou com shows de diversos artistas, como João Gomes, Joelma, Juliette, Lauana Prado, Lexa, Luan Pereira, Maiara & Maraisa, Manu Bahtidão, MC Daniel, Mumuzinho, Nattanzinho, Zezé Di Camargo e muitos outros.

A bancada digital foi fundamental no engajamento do público nas redes sociais. Ana Clara Moniz, Aretuza Lovi, Bianca Alencar, Bomtalvão, Coringa, Franciny Eklke, Gouvs, João Pedrosa, Kaysar Dadour, Ketly Vieira, Marcos Freire, Thayse Teixeira, Toninho Tornado, Vini Sardi e diversos influenciadores geraram conteúdos durante toda maratona televisiva.

Além disso, o Grupo Flow, maior hub de podcasts do Brasil, também esteve presente com participações de Carlos Tramontina, do Flow News, e Igor 3K, do Flow Podcast. O grupo também realizou chamadas para doação nos seus podcasts desde o início da Campanha AACD Teleton.

Parcerias de sucesso

Aliada às doações de pessoas físicas, a Campanha AACD Teleton possui parcerias com grandes empresas, que possibilitaram a superação da meta de arrecadação: Assaí, Bradesco, Brasilcap, Cacau Show, RD Saúde, Riachuelo, Wepink, 3 Corações, Beiersdorf – Casa de Nivea e Eucerin, Caedu, Grupo Educacional Faveni, Lojas Avenida, Sodiê, Tokio Marine Seguradora e Uninassau. Além do apoio da Abooh, Acessooh, ASR – Mídia Exterior, Grupo Flow, RZK Digital, VTV SBT e WeSuper OOH.

