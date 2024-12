Telecentro no CEU Freguesia, na Zona Norte, oferece serviços e curso de robótica

Durante as atividades do Programa Prefeitura Presente Freguesia do Ó/Brasilândia, na Zona Norte da capital nesta sexta-feira (13), o prefeito Ricardo Nunes visitou telecentro instalado no CEU Freguesia – Esperança Garcia.

“A Prefeitura de São Paulo proporciona uma série de cursos gratuitos para os jovens, como robótica, inglês, natação,. Muito bacana esse espaço para eles terem essas oportunidades”, ressaltou o prefeito durante a visita ao equipamento.

A unidade, inaugurada no mês de outubro, funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e tem capacidade para atender, em média, 50 pessoas por dia. Lá são oferecidos serviços como impressão, orientação no uso de internet e curso de robótica.

O telecentro recebeu investimento de R$120 mil da gestão municipal e tem custeio mensal de R$5 mil. É instalada em uma sala de cerca de 15 metros quadrados, equipada com computadores, kit multimídia e impressora, além de quatro notebooks e 14 desktops.

O CEU Freguesia – Esperança fica na Rua Jacutiba, 167 – Parque São Luis.

Telecentros

A Prefeitura de São Paulo possui 141 Telecentros que realizam, em média, cerca de 164 mil atendimentos mensais. São equipamentos públicos da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia que contribuem para promover o desenvolvimento humano, econômico e social por meio do uso da linguagem digital como elemento básico para o exercício da cidadania.