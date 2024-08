Tecnologia reduz o abandono de consultas médicas

O cuidado com a saúde engloba diferentes fatores, como uma alimentação balanceada, prática de atividade física regular e, principalmente, a realização de check-ups médicos anuais com idas às consultas e realização de exames. Por meio desse acompanhamento anual é possível prevenir ou detectar com antecedência doenças e alterações no organismo, e o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso na cura. Mais do que isso, é imprescindível que os pacientes aceitem o tratamento e sigam à risca todas as recomendações médicas.

Mas nem sempre é o que acontece. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o abandono médico é um problema grave no Brasil. Menos de 60% dos diabéticos e menos de 40% dos hipertensos seguem as prescrições médicas e realizam os procedimentos completos para a contenção da doença. O principal desafio é na saída do consultório, quando o paciente se depara com diversas guias para novos exames e consultas, e muitas vezes não sabe nem por onde começar.

Para resolver essa questão, é importante que hospitais, clínicas e laboratórios implementem estratégias que reduzam a taxa de abandono do tratamento, uma vez que a interrupção pode trazer consequências graves e, às vezes, irreversíveis. Pensando nisso, a Nuria , healthtech com autoridade em interoperabilidade no setor da saúde e pioneira no desenvolvimento de soluções digitais para melhorar o engajamento do paciente, desenvolveu o Nuria Track, sistema inteligente que conecta a instituição de saúde do paciente de maneira eficaz.

“A nova solução vem para transformar a experiência do usuário, com envios de mensagens pós-consultas para o agendamento de procedimentos e exames indicados pelos médicos. A estratégia em favor da qualidade de vida é mantê-los conectados às instituições de saúde durante todo o tratamento”, comenta Elton Tognon, head de estratégias da Nuria.

É bem comum que, nas consultas, os médicos deem encaminhamentos para procedimentos e exames; com o Track, os pacientes recebem esse suporte no pós-consulta, com a orientação sobre agendamento e onde o realizar. Dessa forma, cai a probabilidade de as pessoas não darem prosseguimento ao combinado com a equipe de saúde.

Elton ainda aponta outro benefício da novidade, mas esse em relação às campanhas sazonais de cuidado à saúde. “Um ótimo exemplo de benefício do Nuria Track é no Outubro Rosa. A solução pode potencializar o estímulo de hábitos preventivos para mulheres e incentivar a realização de alguns exames que as instituições oferecem. É possível personalizar mensagens e entrar em contato com as pacientes quando a data para realizar o check-up preventivo do câncer de mama se aproximar”, finaliza.