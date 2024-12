Tecnologia que acelera processos está redefinindo o futuro das empresas

Nos últimos anos, as empresas vêm experimentando de que modo a Inteligência Artificial Generativa (IAGen) pode ser útil para aprimorar processos e obter vantagens competitivas. Nesse cenário, pelo menos um tema tem sido abordado com frequência devido aos resultados especialmente positivos: trata-se da combinação desta ferramenta com a análise de dados.

Recentemente, por exemplo, a Pfizer, gigante farmacêutica global, buscou um programa do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MiT), o “Sloan Master of Business Analytics”. Ele é focado em formar profissionais especializados na análise de dados e no uso de técnicas quantitativas e computacionais para resolver problemas empresariais. Por meio do programa, a Pfizer tinha como objetivo reduzir o tempo necessário para colocar novos medicamentos no mercado.

Uma das maneiras encontradas para isso, seria acelerar o processo de apuração e transmissão de conhecimento: quando a pesquisa e os desenvolvimentos relevantes são transferidos para o departamento de fabricação. Para se ter uma ideia, usando métodos manuais tradicionais, isso poderia levar 9 meses por molécula, no sentido de classificar milhares de documentos para um medicamento. A equipe do MiT Sloan usou mais de 33 mil documentos para construir um conjunto de produtos que torna o trabalho dos cientistas facilmente disponível ao reconhecer e recuperar informações de um jeito rápido.

Já referente a outro setor, a francesa CMA CGM, uma das maiores empresas de transporte marítimo e logística do mundo, tem usado a IA generativa para otimizar suas decisões de precificação. A empresa analisa dados complexos abrangendo demanda, tarifas históricas, rotas e outros fatores variáveis para ajustar seus preços em tempo real. A IA ajuda a determinar os preços ideais para os serviços de transporte, levando em consideração flutuações no mercado mundial, demandas específicas dos clientes e custos operacionais. A ideia é com isso oferecer uma precificação mais competitiva e ajustada à realidade do mercado, além de otimizar suas margens e melhorar a satisfação dos usuários.

Vale o adendo que, em julho deste ano, a empresa de navegação firmou uma parceria com o Google, por meio do conglomerado de tecnologia Alphabet. Tal colaboração se deu com o intuito de acelerar a integração de soluções de inteligência artificial nas operações mundiais da CMA CGM. Entre as premissas da parceria figuravam alavancar a IA na organização, com vistas a refinar diversos aspectos de seus negócios, incluindo otimizar as rotas de remessa, melhorar o manuseio de contêineres, aprimorar o gerenciamento de estoque, reduzir os prazos de entrega e até diminuir a emissão de carbono. Naquela oportunidade, Rodolphe Saadé, presidente e CEO da CMA CGM, destacou o acordo como um elemento-chave na estratégia de transformação mais ampla da empresa.

Em entrevista, o especialista na área, Paulo Henrique de Souza Bermejo, que tem pós-doutorado em Inovação na Bentley University, em Massachusetts/EUA, e Certificação Executiva em Estratégia e Inovação, através do MiT, comentou o impacto dessa tecnologia. “As empresas vêm enxergando a verdadeira proeza que é a análise de dados aliada à abordagem abrangente da IA. Para elas, é uma forma eficiente de apoiar sua trajetória de crescimento, já que permite que sejam realizadas tarefas complexas com uma rapidez e precisão antes impensáveis. No caso da Pfizer, por exemplo, a IA acelera o desenvolvimento de medicamentos, algo que para ela usualmente levava anos. No setor logístico, como na CMA CGM, a tomada de decisão sobre preços, antes dependente de análises humanas que poderiam ser demoradas, agora pode ser feita em tempo real, possivelmente conferindo uma enorme vantagem competitiva”, ressaltou Bermejo.

Segundo o especialista, a tendência é que mais empresas adotem essas tecnologias para otimizar suas operações. “À medida que a IA se torna mais acessível e integrada aos sistemas corporativos, espera-se que os avanços nos processos de análise de dados e tomada de decisão se ampliem. A capacidade de transformar grandes volumes de dados, em saberes super úteis e facilmente aplicados, representa uma das maiores oportunidades de crescimento para as empresas. No entanto, para obter tais vantagens, é essencial investir em uma cultura corporativa que valorize a inovação e a capacitação constante das equipes, pois a demanda por pessoas, que ajudem outras pessoas, para que seja feito o melhor trabalho possível, nunca irá embora”, finalizou.