Tecnologia qualifica política habitacional de Diadema

A tecnologia foi aliada da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Diadema na qualificação das políticas habitacionais e acesso às informações geográficas da cidade. Lançados durante a gestão do prefeito José de Filippi Júnior, o CadHab – Cadastro Habitacional permitiu que a administração mensurasse a demanda por moradia e o GeoDiadema inovou o acesso à informação com dados e imagens da cidade. As duas ferramentas expandem a democratização da informação e dão suporte ao desenvolvimento de novas políticas públicas.

O secretário de Habitação, Ronaldo Lacerda, comentou que as ações e os programas desenvolvidos pela equipe foram muito produtivos. “Atacamos em várias frentes e tivemos avanços em setores com carências enormes, e o resultado está sendo a melhoria da qualidade de vida dos moradores”.

Lançado em outubro de 2023, o CadHab é uma plataforma onde as famílias de Diadema puderam colocar seus dados familiares e de renda, para que a administração municipal pudesse dimensionar a real demanda habitacional da cidade. “Não é um cadastro para receber um imóvel, mas é uma ferramenta importante para pensarmos nas políticas habitacionais que a cidade precisa”, explica Ronaldo. Realizaram o cadastro 20.638 famílias com renda de até seis salários mínimos, das quais 4.955 têm como chefe da família uma mulher.

A plataforma digital GeoDiadema está online há pouco mais de um ano e disponibiliza dados, mapas e imagens da cidade, com informações organizadas por temas em mais de 70 camadas, distribuídas entre os 17 eixos temáticos. Nela, o morador pode checar lotes, medidas, áreas verdes e localização de equipamentos e serviços públicos ou ainda gerar croqui de imóveis. Ele é útil como apoio nas pesquisas de campo e projetos acadêmicos de diversas áreas, e ferramenta indispensável para análise de instalação de empresas na cidade.

No GeoDiadema, o morador consegue informações da rua e bairro onde ele mora, dos serviços que a Prefeitura oferece na região, das linhas do transporte coletivo, a localização de escolas e UBSs ou os programas esportivos e de assistência social da cidade. “É a tecnologia a serviço da cidade e representa um grande avanço na democratização das informações da Prefeitura, aumentando a transparência”, afirmou Ronaldo.

Além de atender os moradores, a plataforma é acessada por estudantes para pesquisas acadêmicas e também por profissionais do setor de topografia em busca de informações sobre imóveis e zoneamento. “Antes, para alguns dados, era preciso entrar com processo e ele demorava dias”, lembrou o secretário.

Desde que foi iniciada a medição, em fevereiro de 2024, foram contabilizados por volta de 14 mil acesso por cerca de 3.200 usuários, mostrando que uma mesma pessoa entra na plataforma em busca de várias informações. Em sua próxima atualização, o GeoDiadema vai disponibilizar dados e fotos sobre os equipamentos relacionados como patrimônio histórico, cultural e religioso da cidade.

“Atualmente a plataforma tem pouco mais de 70 camadas e muitas outras estão sendo construídas e vamos aumentar em muito o volume de informações e imagens à disposição das pessoas”, comentou Ronaldo.