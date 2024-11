Tecnologia em movimento na Fenatran 2024: confira as novidades

Nem só de fabricantes de caminhões e furgões reluzentes se faz uma Fenatran. Na edição de 2024 da maior feira de transporte rodoviário de cargas da América Latina, realizada no São Paulo Expo, na capital paulista, de 4 a 8 de novembro, os lançamentos de veículos foram, de fato, os mais badalados. Contudo, embora tenham recebido os principais holofotes e atraído a maioria dos visitantes, os novos veículos foram bem menos numerosos do que as várias novidades tecnológicas desenvolvidas apresentadas no evento pelo restante da cadeia produtiva do transporte rodoviário. Que, no caso, forma longa lista de empresas, incluindo fabricantes de autopeças, motores, pneus, implementos rodoviários, equipamentos e acessórios, combustíveis e lubrificantes e gestão e rastreamento de frotas.

Cinco tecnologias em destaque na Fenatran 2024

FPT Xcursor 13

Motor FPT Xcursor 13 (Divulgação)

A FPT Industrial – multinacional italiana do Iveco Group dedicada ao design, à produção e venda de sistemas de propulsão – confirmou na Fenatran investimentos de R$ 127 milhões em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias de propulsão no Brasil. Os investimentos compõem a estratégia da FPT Industrial para a descarbonização e a geração de fontes de energia renováveis, para a propulsão dos segmentos rodoviários (on-road) e de mecanização agrícola (off-road), no período de 2024 a 2028. No estande da marca, um destaque é o Xcursor 13, o primeiro motor multicombustível de base única da FPT Industrial. Do diesel e gás natural (incluindo biometano) ao hidrogênio e combustíveis renováveis, o motor base foi projetado e desenvolvido com várias versões para permitir a máxima padronização dos componentes e o mínimo impacto, para facilitar a instalação no veículo. A versão a diesel apresentada na Fenatran 2024 é dedicada a caminhões pesados de longa distância e ônibus de viagem. A versão a diesel do Xcursor 13 oferece até 608 cavalos de potência e 290 kgfm, resultando em mais de 14% de torque e mais de 5% de potência em comparação ao Cursor 13. A redução de emissões de CO 2 é de menos 7%.

Cummins Helm

Motor Cummins Helm (Divulgação)

A multinacional norte-americana Cummins apresentou durante a Fenatran o motor Helm, siga em inglês para “maior eficiência, menos emissões e múltiplos combustíveis”. É um propulsor que pode funcionar com diferentes tipos de combustível, alterando apenas a configuração do cabeçote. De acordo com a fabricante, a plataforma suporta diesel, gás natural e hidrogênio. Os motores da família Helm exibidos na Fenatran são nas versões de 6,7, 10,0 e 15,0 litros. No Brasil, os motores Helm podem ser ainda mais flexíveis, operando com diferentes misturas de biodiesel, biocombustíveis, HVO, gás natural, gasolina, etanol e biogás.

Randoncorp AT4T

Tecnologia autônoma conceitual AT4T da Randoncorp (Divulgação)

A Randoncorp – atual denominação da multinacional gaúcha Randon, que atua no setor de soluções para o transporte, com presença em mais de 120 países – apresenta na Fenatran uma tecnologia autônoma conceitual para movimentação em ambientes controlados, batizada de AT4T – Autonomous Technology For Transportation (pronuncia-se “ei-ti-for-ti”). A tecnologia tem como base quatro pilares: hardwares de alto desempenho, sistema de percepção, sistema de tomada de decisão e sistema de controle. Integrados a um algoritmo patenteado, esses sistemas permitem a operação autônoma de veículos em ambientes controlados. Sensores inteligentes estrategicamente posicionados no veículo e tecnologias avançadas de navegação asseguram monitoramento constante do entorno, ajuste automático de velocidade e execução de movimentos. A plataforma de testes, exibida na Fenatran, conta com sistema de tração 100% elétrico e foi projetada para atuar em locais de acesso restrito, como terminais portuários, aeroportos, pátios logísticos e armazéns de carga Sua aplicação se estende ainda a setores como mineração e agricultura.

ZF OnGuardMAX 2

Demonstração do ZF OnGuardMAX 2 (Divulgação)

A multinacional alemã de sistemas automotivos ZF apresentou tecnologias avançadas de assistência ao motorista, soluções de “driveline” e tecnologias para mobilidade elétrica. O OnGuardMAX 2 é um dos destaques dentre as soluções de ADAS – sistemas avançados de assistência ao motorista – da ZF. Os sistemas reforçam a segurança veicular que, por meio de radares, câmeras, sensores e softwares, conseguem detectar a presença de pessoas, animais ou objetos perigosos na estrada. Se o motorista não tomar nenhuma atitude para evitar o acidente iminente, o OnGuardMAX 2 inicia, de maneira autônoma, a frenagem de emergência, podendo parar o veículo por completo para ajudar a prevenir um acidente. Inclui também funcionalidades como o LDW (aviso de saída de pista) e o ACC (controle de cruzeiro adaptativo). A ZF trouxe ainda soluções de “driveline” para a eletrificação de frotas pesadas. O AxTrax 2 Dual é o mais recente eixo elétrico da empresa desenvolvido para aplicações em caminhões e ônibus médios e pesados e de veículos de fora-de-estrada. Já o O CeTrax Lite é um “driveline” elétrico desenvolvido para caminhões leves, vans e microônibus.

Sigaway TPMS Geração 2

Sistema de monitoramento de pressão dos pneus Sigaway TPMS Geração 2 (Divulgação)

No estande da fabricante de implementos rodoviários catarinense Librelato, a Sigaway, desenvolvedora de soluções de gerenciamento de veículos com sistemas de telemetria e conectividade, apresenta as novas funcionalidades dotadas de Inteligência Artificial (IA). A empresa comemora dois anos de operações com cerca de 4 mil ativos conectados voltados para a prevenção de acidentes e a segurança rodoviária no Brasil. Entre as modalidades mais contratadas no período estão o rastreamento de carreta e o sistema TPMS (Tire Pressure Monitoring System ou sistema de temperatura e pressão dos pneus) – principalmente aos segmentos de agronegócio, mineração e combustíveis. O TPMS Geração 2 traz benefícios em termos de segurança e economia de combustível, pois trabalha para que os pneus estejam calibrados corretamente, reduzindo o risco de acidentes e melhorando a eficiência da operação. A nova geração do produto TPMS teve o hardware reformulado e sistema é integrado ao EBS (sistema de freios eletrônico), que deverá se tornar obrigatório nos implementos rodoviários fabricados a partir de janeiro de 2025, permitindo respostas mais rápidas e eficientes, tanto em situações de frenagem quanto na conexão com sistemas eletrônicos instalados no equipamento.