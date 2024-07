Tecnologia e sustentabilidade sobre rodas: Dia dos Pais do Shopping ABC sorteia BYD Song Plus

Unindo tecnologia, beleza e sustentabilidade, o Dia dos Pais do Shopping ABC traz mais uma exclusividade de campanha. Para a data, o empreendimento sorteia 1 BYD Song Plus, na cor preta, modelo 2024. Um presentão para celebrar esta data tão especial!

Na campanha promocional, que acontece de 20 de julho a 11 de agosto, a cada 500 reais em compras o cliente ganha 1 número da sorte para participar. Além disso, para ter mais chances de ganhar, as trocas realizadas de segunda a quinta-feira têm peso em dobro, ou seja, um número da sorte vira dois, mesmo que as compras tenham sido realizadas em outros dias da semana. Para participar, basta baixar o aplicativo do shopping (disponível para download em Android e iOS) e/ou no Balcão de Autoatendimento no Piso 2.

“Os veículos elétricos viraram novos sonhos de consumo. Pensando na sustentabilidade como um dos nossos grandes pilares e diferenciais, estamos felizes em presentear nossos clientes, mais uma vez, com o melhor da tecnologia sobre rodas”, destaca a gerente de marketing do Shopping ABC, Flavia Tegão.

Para se ter uma ideia, o modelo BYD Song Plus foi o veículo híbrido mais vendido no Brasil, em fevereiro deste ano, com 1.900 unidades emplacadas. Entre os destaques deste automóvel estão o modelo híbrido plug-in, capacidade de ir de 0 a 100km/h em 8,5 segundos, volante multifuncional, três estilos de direção, sem contar nos 6 airbags, assistente de permanência em faixa, reconhecimento de sinais de trânsito e assistência de frenagem de emergência.

