Tecnologia e Mobilidade: o futuro do transporte sobre rodas

Na linha 2025 de seus caminhões, a Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) terá a oferta opcional do pacote Highline. O conjunto acrescenta aos veículos recursos de conectividade, computador de bordo avançado com múltiplas funcionalidades e central multimídia. Outro destaque é o novo painel de instrumentos com 10 polegadas, o mais moderno oferecido pela VWCO no segmento e uma alternativa mais tecnológica ao atual cluster. Além de ser 100% digital, o modelo conta com 80 funcionalidades, entre elas, a avaliação do motorista, o peso do veículo por eixo e o controle de altura da suspensão nas versões pneumáticas. A oferta também inclui central multimídia de 7 polegadas, volante multifuncional com controle de cruzeiro, acesso ao computador de bordo e interface com rádio. E há ainda o novo aplicativo VW Connect, em que podem ser controladas funções do veículo e acessadas informações com poucos cliques no celular, como partida do motor, acendimento de luzes da cabine e acionamento do alarme. Outra novidade será a possibilidade do bloqueio remoto do veículo, a partir da plataforma Rio.

O negócio é educar

Ônibus escolares Iveco Bus Ore (Divulgação)

A Iveco Bus fez mais uma entrega de ônibus do programa “Caminho da Escola” no Ceará. Marca líder do programa, a Iveco Bus fornecerá, ao todo, 253 unidades para municípios cearenses, dos modelos ORE 3 (Ônibus Rural Escolar 3) e ORE 2 (Ônibus Rural Escolar 2). A Iveco Bus também atende a pedidos de aquisição de veículos das secretarias de Educação da Bahia, de Pernambuco e de Mato Grosso. A entrega em Fortaleza está incluída no Novo PAC e visa beneficiar, especialmente, alunos do Ensino Fundamental e Médio da zona rural de 113 municípios cearenses. Alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também serão beneficiados. “A nova entrega no Ceará reforça o nosso protagonismo na renovação de frota do transporte escolar brasileiro, fundamental para o desenvolvimento das políticas públicas de educação em todo o Brasil”, comemora Danilo Fetzner, vice-presidente da Iveco Bus para a América Latina.

Reforço de frota

Ônibus urbano Marcopolo Torino da SOGIL, de Gravataí/RS (Divulgação)

A Sogil – Sociedade de Ônibus Gigante, de Gravataí, no Rio Grande do Sul, incorporou a sua frota 17 novos ônibus urbanos Marcopolo Torino. Desse total, 12 foram entregues à empresa em agosto e já estão sendo utilizados nas linhas de transporte do município. As outras cinco unidades integrarão a frota até o fim do ano. Os ônibus Torino foram desenvolvidos em dois padrões, com duas e três portas. Os veículos de duas portas têm chassis Mercedes-Benz OF 1619 e 38 lugares, em poltronas City Estofadas. As unidades com três portas contam com chassis Mercedes-Benz OF 1721 e Volkswagen 17.230, com 42 poltronas do mesmo tipo. Doze unidades têm 12,7 metros de comprimento e cinco têm 11,2 metros. Todos os veículos contam com a tecnologia Euro 6 de emissões e têm sistema de ar-condicionado, elevador ou dispositivo de acessibilidade, tomadas USB, sinal de Wi-Fi e itinerário eletrônico.

Protótipo elétrico

Mercedes-Benz Van.EA (Divulgação)

A Mercedes-Benz está implementando a próxima fase de sua estratégia de eletrificação com a VAN.EA (Mercedes-Benz Van Electric Architecture). Os primeiros protótipos estão em testes nas estradas da Europa e, no futuro, todos os novos desenvolvimentos de vans médias e grandes da marca utilizarão essa nova arquitetura elétrica modular e flexível. A VAN.EA permite uma diferenciação entre vans posicionadas no segmento de luxo para uso privado e as vans comerciais no segmento premium. Considerando as vans luxuosas, o portfólio incluirá desde veículos familiares até “shuttles” VIP exclusivos e limusines espaçosas. Em relação às tecnologias instaladas, as novas vans atendem a uma ampla variedade de requisitos dos clientes. Independentemente de serem com tração dianteira ou 4×4, todos os veículos estarão equipados com a versão mais recente do Sistema Operacional da Mercedes-Benz (MB.OS), além de um sistema de carregamento de 800 volts e um carregador AC de 22 kW.