Tecnologia auxilia no monitoramento de focos de incêndio nas rodovias concedidas

Em mais de 11 mil quilômetros de rodovias concedidas, as concessionárias estão utilizando tecnologia avançada para monitorar e identificar focos de incêndio ao longo da malha viária supervisionada pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, garantindo segurança ao usuário, mobilidade e fluidez no trânsito 24 horas por dia. São 3.359 circuitos fechados de TV (CFTV) instalados em pontos estratégicos, auxiliando na identificação de acidentes, interdições e socorro aos motoristas.

Entre os equipamentos em operação há o uso da tecnologia de Detecção Automática de Incidentes (DAI), que, além de identificar acidentes e situações anormais, é capaz de detectar focos de fogo nas faixas de rolamento e acostamento com precisão. Esses dados são enviados diretamente para os 20 Centros de Controle Operacional (CCOs) das concessionárias, permitindo uma resposta rápida e eficaz. As informações também são compartilhadas com a Polícia Militar Rodoviária e acompanhadas pelo Centro de Controle de Informações (CCI) da ARTESP.

“O sistema DAI é projetado para reconhecer automaticamente incidentes e situações anormais nas rodovias, como, por exemplo, um veículo parado ou na contramão, pane mecânica, pessoas e animais andando na rodovia, e até focos de incêndio nas faixas de rolamento e acostamento. Um recurso de análise inteligente de vídeo que auxilia na prevenção e otimiza o acionamento de recursos às operadoras”, destaca o superintendente do CCI da Agência, Rudyard Paiva.

A disponibilização do recurso é uma obrigação contratual, válida a partir de 2017, prevista no Programa de Concessões Rodoviárias de São Paulo. Em rodovias próximas à capital, as concessionárias Ecovias e RodoAnel utilizam a tecnologia das câmeras de túneis. A Entrevias, ViaPaulista, Eixo SP e EcoNoroeste também adotaram o recurso de análise inteligente para o monitoramento das rodovias sob sua responsabilidade, que, dentre outras funções, ajudam na identificação de focos de incêndio.

Amplo sistema para atendimento aos usuários

Além das câmeras de monitoramento que colaboram para a fluidez e segurança no trânsito, trechos das rodovias concedidas contam com Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), que divulgam informações sobre condições da rodovia, pontos em obra e orientações aos usuários. São 357 PMVs fixos e 107 móveis instalados ao longo dos trechos.

Na integração dessa rede de informações atualizadas em tempo real, as concessionárias também direcionam suas ações e adotam medidas preventivas e operacionais com base nos dados de 34 estações meteorológicas instaladas ao longo da malha viária.

Em termos de serviços e atendimento aos motoristas, as operadoras estão equipadas com 78 bases operacionais, que são locais com infraestrutura completa, como espaço para estacionamento, oficina, guinchos pesados e superpesados, ambulâncias e equipes de resgate. Há ainda 131 postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), unidades menores, com foco no atendimento aos usuários, oferecendo banheiros, Wi-Fi, água potável e atendimento presencial.