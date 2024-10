Técnicos de times brasileiros concorrem em prêmio de melhor do mundo

O português Artur Jorge, do Botafogo, e o argentino Gabriel Milito, do Atlético-MG, estão entre os 20 candidatos ao prêmio de melhor técnico de 2024 da IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol).

Os dois são os representantes do futebol brasileiro na lista. O Brasil, no entanto, não tem nenhum técnico na disputa, diferente da Argentina e do Uruguai, que aparecem no topo.

Jorge Jesus e Hernán Crespo, conhecidos por passagens pelo Brasil, também são candidatos. Ambos estão treinando equipes no Oriente Médio.

O atual vencedor da premiação é Pep Guardiola, do Manchester City. O espanhol é finalista novamente.

A Espanha é o país com mais treinadores no páreo, com seis. É seguido pela Argentina, com quatro, e com a Itália completando o “pódio”, com três.

CANDIDATOS AO PRÊMIO DE MELHOR TÉCNICO DA IFFHS

1 – Carlo Ancelotti (Real Madrid) – Italiano

2 – Edin Terzic (Borussia Dormtund) – Alemão

3 – Thomas Tuchel (Bayern de Munique) – Alemão

4 – Luis Enrique (PSG) – Espanhol

5 – Pep Guardiola (City) – Espanhol

6 – Mikel Arteta (Arsenal) – Espanhol

7 – Diego Simeone (Atlético de Madri) – Argentino

8 – Unai Emery (Aston Villa) – Espanhol

9 – Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) – Espanhol

10 – Simone Inzaghi (Inter de Milão) – Italiano

11 – Gian Piero Gasperini (Atalanta) – Italiano

12 – Darío Rodríguez (Peñarol) – Uruguaio

13 – Marcelo Gallardo (River Plate) – Argentino

14 – Artur Jorge (Botafogo) – Português

15 – Gabriel Milito (Atlético-MG) – Argentino

16 – Guillermo Almada (Pachuca) – Uruguaio

17 – Marcel Koller (Al Ahly) – Suíço

18 – Hernán Crespo (Al Ain) – Argentino

19 – Jorge Jesus (Al-Hilal) – Português

20 – Albert Riera (Auckland City) – Espanhol