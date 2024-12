Técnico do São Paulo, Zubeldía, cobra reforços urgentes para 2025

Após a derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Juventude, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Luis Zubeldía destacou em coletiva de imprensa a necessidade urgente de reforços para a equipe na temporada seguinte. O treinador argentino sublinhou que, apesar da classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2025, a atuação do time nas últimas partidas foi insatisfatória.

Zubeldía revelou que pretende adicionar pelo menos cinco novos jogadores ao elenco tricolor, visando aumentar a competitividade e qualidade do grupo. Ele também abordou a situação do atacante Luciano, cujo futuro no clube permanece incerto. “A direção está ciente do quanto valorizo Luciano. Sua permanência não interfere na busca por novos atletas. Precisamos de mais cinco jogadores para complementar o plantel, independentemente de saídas”, afirmou o treinador.

O comandante demonstrou preocupação com os desafios que o São Paulo enfrentará no próximo ano, citando a evolução dos adversários como Corinthians e Palmeiras, além da força crescente de equipes como Santos e Bragantino. “O ano que vem será desafiador desde o Campeonato Paulista. Precisamos estar preparados“, alertou Zubeldía.

Apesar das garantias matemáticas no Brasileirão, as derrotas consecutivas para Grêmio e Juventude expuseram fragilidades que preocupam Zubeldía. “Após garantir nossa posição na tabela, houve um relaxamento inconsciente que afetou nosso desempenho. Precisamos nos entregar mais em campo para alcançar resultados melhores”, declarou.

No jogo contra o Juventude, Zubeldía optou por não alterar drasticamente o time titular, justificando a decisão como uma forma de manter coerência e respeito ao torcedor presente no estádio. Contudo, ele reconheceu que o desempenho foi aquém do esperado.

Sobre a temporada como um todo, Zubeldía avaliou positivamente o progresso dos jogadores e o desempenho da equipe, especialmente considerando as dificuldades enfrentadas desde sua chegada. No entanto, ele admite que o clube merece alcançar patamares ainda mais elevados.

O São Paulo encerra sua participação no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, precisando apenas empatar para assegurar a sexta posição na tabela. A partida acontece no domingo, às 16h, no Rio de Janeiro.