Técnico do Palmeiras reclama de gramado após show de Taylor Swift

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, detonou a situação do gramado do time em entrevista coletiva no domingo (4). Após o time ganhar por 1 a 0 do Fluminense, ele pediu a troca urgente do campo, e citou a situação do local após os shows de Taylor Swift.

“O que não podemos é ter um gramado cheio de coisinhas, como estava agora, que tinha do espetáculo que fizeram da Taylor Swift, a quantidade de bebidas e tudo mais que deve cair ali dentro. O futebol brasileiro é muito intenso e exigente, e os espetáculos também”, disse. A americana fez três apresentações no Allianz Parque na última semana.

Os fãs dela costumam trocas pulseiras feitas de miçangas, conhecidas como friendship bracelets. O gramado do estádio é sintético desde 2020 e foi trocado porque o campo natural era prejudicado por constantes show e jogos, e facilita a manutenção.

Ele ainda disse que o atual estado do campo favorece lesões nos atletas. “Se eram dez anos de garantia, isso então era na Holanda, onde jogam a cada 15 dias sem a poluição de São Paulo, os espetáculos daqui os jogos todos aqui. Infelizmente a garantia não é de dez anos. Não tem mais como jogar aqui. Se jogar, vêm as lesões. Se vierem as lesões, eu avisei.”