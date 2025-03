Técnico do Newcastle se torna primeiro inglês a ser campeão após 17 anos

A recente vitória do Newcastle United sobre o Liverpool na final da Copa da Liga representa um marco significativo não apenas para o clube, mas também para a história dos treinadores ingleses no futebol. Este triunfo, que se tornou um divisor de águas, recorda uma era em que técnicos britânicos dominavam as competições mais importantes do país.

Eddie Howe, à frente do Newcastle, fez história ao se tornar o primeiro treinador inglês a conquistar um dos principais títulos nacionais desde 2008. Essa conquista é vista como um sinal de esperança para outros treinadores ingleses que atuam em ligas inferiores, inspirando-os a acreditar em suas capacidades e oportunidades.

Harry Redknapp, renomado ex-treinador que já levou o Portsmouth à vitória na Copa da FA em 2008 e o Tottenham Hotspur à sua primeira participação na Liga dos Campeões, expressou seu desejo de que a vitória de Howe altere a percepção sobre os técnicos locais. Contudo, ele também lamentou a escassez de treinadores ingleses na Premier League. “É lamentável que apenas dois técnicos do país estejam na elite do futebol”, comentou Redknapp durante uma entrevista no Valley do Charlton Athletic.

A trajetória de Eddie Howe, aos 47 anos, é marcada por desafios e superações. Como jogador, sua carreira foi modesta; formado nas categorias de base do Bournemouth, onde Redknapp iniciou sua jornada como técnico, Howe fez quase 300 partidas nas divisões inferiores antes de se aposentar devido a uma lesão em 2007.

No ano seguinte, diante de dificuldades financeiras que ameaçavam a continuidade do Bournemouth na Football League, Howe assumiu a responsabilidade pelo time e conseguiu não apenas evitar a queda, mas também garantir a promoção na temporada subsequente. Após uma breve passagem pelo Burnley, retornou ao Bournemouth e o levou à Premier League pela primeira vez em 2015, mantendo o clube na divisão de elite por cinco temporadas consecutivas, desafiando todas as expectativas.

Redknapp ressalta a magnitude das conquistas de Howe: “Transformar o Bournemouth de um clube à beira da eliminação para um time da Premier League foi uma realização extraordinária”. A vitória na Copa da Liga é um reflexo do potencial e da dedicação de Howe e pode ser um ponto de virada para a valorização dos treinadores ingleses no cenário atual do futebol.