Técnico do Eagles tenta abafar polêmica sobre segurança do Brasil

O técnico do Philadelphia Eagles, Nick Sirianni, tentou abafar a polêmica criada por jogadores de sua equipe, que criticaram a NFL por realizar um jogo oficial da liga no Brasil. Eles citaram que o país tem altos índices de criminalidade e que teriam sido orientados a não saírem do hotel durante a estadia aqui, com exceção aos deslocamentos para treinos e o jogo contra o Green Bay Packers, nesta sexta (6), às 21h15, na Neo Química Arena, em Itaquera.

“Desde que chegamos, tivemos a melhor recepção possível. As pessoas no hotel foram incríveis, tudo foi incrível. Sabemos como o Brasil é apaixonado por esportes e estamos empolgados de jogar aqui”, falou o treinador.

“Como jogamos na Filadélfia, devemos jogar da mesma maneira aqui. Existem questões como em qualquer outra cidade e devemos fazer o nosso trabalho”, acrescentou Nick.

O quarterback Jalen Hurts não explicou se o tema foi abordado entre os jogadores após os comentários de seus companheiros, mas afirmou que está empolgado em jogar no país.

“Vamos manter isso internamente, mas sou realmente abençoado de estar aqui e jogar futebol americano na América do Sul. É surreal. Tenho muita gratidão por ter esta oportunidade”, afirmou.

Um dos jogadores que criticou a realização do jogo no Brasil foi Darius Slay. Ele afirmou que não queria jogar em São Paulo e não fez cerimônia ao anunciar o motivo. “Não quero ir para o Brasil. A taxa de crimes é alta”.

Slay ainda criticou quem teve a ideia de expandir a NFL no Brasil. “Me pergunto por que a NFL quer nos mandar para um lugar onde a taxa de crime é tão alta”, disse ele em seu próprio podcast. Antes dele, dois jogadores dos Eagles também reclamaram do jogo no Brasil: Gardener-Johnson e AJ Brown.

Slay, porém, voltou atrás diante da repercussão negativa de sua declaração. Ele se desculpou com os fãs brasileiros nas redes sociais. “Quero me desculpar com qualquer um que eu ofendi, esta não era minha intenção. Estou ansioso por jogar no seu lindo país e ouvi que vocês são muito apaixonados como os nossos incríveis fãs dos Eagles. Só mais alguns dias, mal posso esperar!”, escreveu.