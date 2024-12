Técnico de Enfermagem Preso em Niterói por Dopar e Estuprar Vítimas

Na última quarta-feira (4), um técnico de enfermagem foi preso em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sob suspeita de dopar e estuprar ao menos dois homens. A ação foi divulgada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (6), após cumprimento de mandados de busca em locais associados ao suspeito. Segundo a 79ª DP (Jurujuba), o homem abordava suas vítimas oferecendo carona em pontos de ônibus. Após entrarem no veículo, os homens eram dopados com uma bebida adulterada e posteriormente abusados sexualmente.

A prisão do técnico de enfermagem foi realizada por agentes do programa Segurança Presente, cumprindo um mandado expedido pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável. Durante a operação, as autoridades apreenderam um dos carros usados nos crimes, além de diversos medicamentos desviados pelo suspeito dos hospitais onde trabalhava. Na residência dele, foram encontradas bebidas supostamente utilizadas para dopar as vítimas.

Os investigadores também recolheram dispositivos eletrônicos e pendrives que poderão fornecer mais evidências sobre os crimes. A polícia não descarta a possibilidade de que mulheres também tenham sido vítimas do suspeito, e está incentivando qualquer pessoa que tenha sido afetada a comparecer à delegacia, assegurando o sigilo das denúncias.

As investigações continuam para identificar possíveis cúmplices envolvidos nos crimes. Este caso alarmante destaca a importância de estar sempre atento à segurança pessoal e aos riscos associados a aceitar caronas de estranhos. A colaboração da comunidade é crucial para garantir que outros possíveis culpados sejam levados à justiça e para prevenir futuros incidentes semelhantes.