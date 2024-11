Teatros de Santo André recebem Festival de Dança

Diversas apresentações de escolas de dança de Santo André estão programadas para este mês de novembro e dezembro no Teatro Municipal Maestro Flavio Florence e no Teatro Conchita de Moraes. Os interessados em conferir os espetáculos devem obter mais informações e adquirir os ingressos diretamente com as companhias participantes.

“A parceria entre a Secretaria de Cultura e as escolas de dança de Santo André teve início em 2017. Esperamos que se repita nos próximos anos. Com a ideia de reunirmos os espetáculos de encerramento em um grande festival, a cidade ganha uma excelente programação e engrandecemos a cena local da dança. Muitas pessoas nem sabem que há tantas escolas desta linguagem na cidade. É uma honra recebê-las nos teatros Municipal e Conchita, recém-reformados”, afirma a secretária adjunta de Cultura, Azê Diniz.

Participam da iniciativa as escolas: Núcleo Experimental de Produções; Pamlarin’Art Studio de Dança; Grupo Experimental Sapateia; Studio Adriana Paulino; Ballet Quartier Latin; VC Ballet&Dança; Studio Corpore Sano; Sphera Centro e Movimento; Associação Amigas do Marek; Kleine Szene Studio de Dança; Espaço das Artes; Instituto Dancetto; Clube Atlético Aramaçan; Grupo de Dança Free Pass; Eloos Núcleo Artístico; Ballet ASPMSA; Cia Conexus; Studio Renato Mota; Agnes Ballet; Hilda Maria Studio de Dança; Sesi; Cia Plié Danse; Studio Raoni Bonança e Academia Stilo Livre.

Serviço

Festival de Dança de Santo André

Data: Diversas apresentações nos meses de novembro e dezembro

Ingressos: Os interessados devem retirar os ingressos diretamente com as companhias participantes

Mais informações: https://bit.ly/FestivalDancaSA2024

Local: Teatro Conchita de Moraes

Endereço: Praça Rui Barbosa, s/n – Santa Teresinha

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/nº – Paço Municipal de Santo André