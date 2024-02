Teatros da capital paulista tem programação variada para toda a família

Espetáculos teatrais para adultos e crianças, dança e concertos musicais estão na programação dos vários teatros durante o mês de fevereiro em diversos horários e dias. Confira a programação dos equipamentos, voltada para toda família. Os endereços dos locais estão neste link.

Programação de Fevereiro – Teatros

TEATRO ALFREDO MESQUITA

PLSTC

Teatro

1 a 4/02

Quinta, sexta e sábado 21h e domingo 19h

Duração: 60 min

Gratuito

+10 anos

Lixo, plástico, consumo, obsolescência: em uma ação cênica solo para evitar o fim do mundo, quatro manequins são montados, integrando teatro, música, performance e audiovisual.

Ficha técnica:

Direção: Pedro das Oliveiras

Dramaturgia: Rafael Presto

Atriz: Nicole D’ Fiori

A BORBOLETA E O CUBO DE VIDRO

Dança

16 e 18/02

Sexta 21h e domingo 19h

60 min

Gratuito

+16 anos

O gatilho para criação desse espetáculo solo foi racional e intelectual: uma pesquisa da antropóloga Mirian Goldenberg em que ela perguntou para 5.000 homens e mulheres o que eles mais invejavam no gênero oposto. As respostas serviram como uma faísca em terreno seco para a criação de um trabalho que fala sobre uma questão urgente no país, a(s) violência(s) contra a mulher.

Ficha técnica:

Direção e interpretação: Ale Kalaf

Dramaturgia: Nathalia Catharin

MOVIMENTO SUSPEITO – ATO 1

Performance antes do espetáculo A BORBOLETA E O CUBO DE VIDRO

16/02/2024 e 18/02/2024 ( sexta 20:30 e domingo 18:30)

Duração: 20 min

Gratuito

Livre

Sinopse: Os artistas Alessandro Aguipe e Felipe Assunção são os protagonistas desse experimento. Alessandro assina a direção do projeto, e Felipe assina a proposta coreográfica. A proposta coreográfica gira em torno de tudo o que é e pode ser lido e interpretado como movimento suspeito perante a sociedade. A direção propõe a proximidade entre o ato teatral e o ato cotidiano.

Ficha técnica:

Elenco e direção: Alessandro Aguipe

Coreografia: Felipe Assunção

FUZARCA DOS DESCALÇOS

Teatro

24 e 25/02

Sábado 21h e domingo 19h

60 min

Gratuito

Livre

Atsu e Bakkir estão do outro lado da cerca, não sabem se estão presos ou do lado de fora apartados de um mundo que não tem acesso. Ambos são corpos marginalizados que compartilham seus sonhos, cicatrizes e dores. Mesmo nas situações mais violentas e oníricas permanecem juntos, tentando compreender e romper com tudo aquilo que os segregam da sociedade. Obra Livremente inspirado em “Esperando Godot” de Samuel Beckett, que busca romper o pensamento niilista do pós guerraocidental, aproximando das contradições sócias e raciais Brasileiras.

Ficha técnica:

Elenco: Eder dos Anjos e Salloma Salomão

Músicos em cena: Juh Vieira e Ito Alves

Direção geral: Eder dos Anjos

Dramaturgia: Victor Nóvoa

TEATRO ARTHUR AZEVEDO

HOMENS NO DIVÃ

Teatro

2 a 18/02

Sexta e sábado 21h e domingo 19h

90 min

+12 anos

Comédia onde os dilemas masculinos são enfrentados no divã freudiano com muita interação com a plateia. Comemorando o Ano IX pela 1ª vez na Mooca. Depois do sucesso no Rio, a comédia mais bem falada de São Paulo aterriza no Teatro Municipal Arthur Azevedo em CURTÍSSIMA TEMPORADA de QUATRO SEMANAS: de 26/01 a 18/02/24, sextas e sábados, às 21h, e domingos às 19h.

Direção Geral: Darson Ribeiro

Elenco: Guilherme Chelucci, Ken Kadow e Darson Ribeiro

Ingressos pagos: 40,00 inteira e 20,00 meia

O BANQUETE NO ÉDEN

Teatro

2 a 18/02

Sexta e sábado 20h e domingo 18h

70 min

+18 anos

O que o mito do Jardim do Éden, teria a nos dizer sobre o que somos e a forma como nos relacionamos nos dias atuais? O Grupo Trapo debruça-se sobre estas histórias que estão no íntimo de nossa formação e da construção de paradigmas, por um único motivo: Questionar significados! Do amor, da desobediência, do sexo, da liberdade, da morte. O estudo dramatúrgico do Grupo Trapo para o espetáculo “O Banquete no Éden” passa por uma pesquisa de linguagens com base no Happening, o teatro performático, artes plásticas, áudio visual e a técnica de Investigação Corporal.

Ficha técnica:

Diretor: Muriel Vitória

Atores: Gui Vieira, Lis Santos, Marília Luiz, Pedro Gonçalves, Suellen Santos, Well Nascimento e Zé Carlos de Oliveira.

Ingressos pagos: 20,00 inteira e 10,00 meia

ENTRE BOLHAS E BORBOLETAS

Teatro

3 a 25/02

Sábado e domingo 16h

40 min

Livre

Uma experiência para toda a família, que mescla efeitos de mágica, cores, música e lindas bolhas de sabão. Textos inspiradores, transportam a plateia a um estado de sonhos e leveza. Cada coração será tocado de maneira única. O espetáculo mescla efeitos de mágica, cores, luzes, música e poesia com gigantes bolhas de sabão, transportando toda plateia a um estado de sonhos e leveza. Textos inspiradores conduzem o espectador, do começo ao fim, a um lindo momento de reflexão e transformação. Mais do que um espetáculo, “Entre Bolhas e Borboletas” é uma EXPERIÊNCIA, onde cada pessoa será tocada de maneira única. É uma atividade artística e lúdica que aguça o ser sensível de cada um para buscar novas possibilidades de criação da sua própria realidade. “Entre Bolhas e Borboletas” difunde uma nova possibilidade artística na cena cultural contemporânea, uma técnica recente e ainda pouco vista no Brasil. Patrícia é a mulher que protagoniza a arte da mágica, onde ainda se vê a predominância masculina, domina a cena com habilidade e precisão, imprimindo leveza, carisma e graciosidade. O espetáculo pode ser apreciado por todos, desde a criança até a melhor idade.

Ficha técnica:

Direção e atriz – Patty Pantaleão

Ingressos pagos: 25,00 inteira e 12,50 meia

CONCERTO MATINAL

Música

4/02

Domingo 11h

90 min

Livre

A série de concertos da Orquestra “Camerata Quattro Stagioni” levará ao palco um repertório que inclui Mozart, Vivaldi, Bach, Küchler, Baermann, Gluzanov e Beethoven e, num dos concertos, perpassa na trágica e breve vida do compositor Franz Peter Schubert (1797-1828) através da sua Sinfonia Inacabada de Schubert.

Ficha técnica:

Diretor Artístico / Maestro Titular: João Carlos

Ingressos pagos: 20,00 inteira e 10,00 meia

O HOMEM NA PSICANÁLISE POR MEIO DA COMÉDIA TEATRAL

Palestra

9 a 18/02

Sexta e sábado 22h30 e domingo 20h30

60 min

+12 anos

Gratuito

Palestra sobre o homem na psicanálise que é o argumento principal da peça HOMENS NO DIVÃ, escrito por Darson Ribeiro, a partir do texto “Desesperados” de Miriam Palma. Darson Ribeiro, idealizador, diretor e ator do espetáculo HOMENS NO DIVÃ palestrará sobre o argumento principal da peça, que é “o homem na psicanálise por meio do teatro”, narrando as experiências dramatúrgicas na elaboração do texto que é atualizado a cada temporada, bem como a participação efetiva do público, com fã clube criado após a estreia; sessões especiais para professores das redes municipais de ensino; psicanalistas e afins, e o retorno de um texto que vai de encontro ao homem contemporâneo.

Ficha técnica:

Darson Ribeiro – palestrante

CONCRETO

Dança

23 a 25/02

Sexta e sábado 21h e domingo 19h

45 min

Livre

Gratuito

Concreto é inspirado no livro “Tentativa de esgotamento de um local parisiense” de George Perec, obra que revela a experiência contemporânea de um voyeur urbano, contemplador e narrador da cidade. A movimentação flamenca foi construída para além da estética e estrutura do flamenco tradicional. A inspiração dos gestos vem da experiência do ordinário, do simples, daquilo que acontece quando nada acontece e da poesia que transborda dessa realidade banal e cotidiana.

Ficha técnica:

Coreografia e direção: Ale Kalaf

Bailarinas: Fernanda Viana, Gisele Lemos, Jemima Ruedas, Nina Molinero e Ximena Espejo

TEATRO PAULO EIRÓ

DELÍRIO MACBETH

Teatro Adulto

Ensaio Aberto: 02 a 04.02

Sexta e sábado 20h30 e domingo 19h

150 min

+14 anos

Gratuito

Ingressos 1 hora antes

Apresentações

8 a 25.02

Quinta, sexta e sábado 20h30 e domingo 19h

150 min

+14 anos

R$20 inteira e R$10 meia

Ingressos 1 hora antes

Lady Macbeth e Lord Macbeth querem poder e status a qualquer custo. Não vão economizar esforços nesta empreitada. Doa a quem doer, morra quem morrer, custe o que custar, haverá sangue.

Ficha técnica:

Elenco: Lavínia Pannunzio, Verónica Valenttino, Eric Lenate, Eraldo Maia, Evas Carretero e Victor Julian

Direção e Texto: Eric Lenate.

TEATRO CACILDA BECKER

CANSEI DE SER PARTNER

2 a 4/02

Sexta e sábado 21h e domingo 19h

60 min

Gratuito

Livre

‘Cansei de ser Partner’ mergulha na complexidade da desigualdade de gênero, desvelando de forma crítica e cômica o reproduzir da vida, onde ‘partner’ é a mulher, silenciosa construtora de cenários e confinada às margens do picadeiro. Uma reflexão sobre as relações de gênero, onde as mulheres devem ser belas, mas não podem ser as estrelas, pois dedicam suas vidas nos bastidores da existência, enquanto os herdeiros de Adam se erguem no sistema que forjaram.

Ficha técnica:

Diretor: Marcelo Rôya

Elenco: Dani Marin, Sabrina Motta e Tiago Cintra

MOSTRA CONFORTO DE REPERTÓRIO

Em comemoração aos 10 anos de cia., o Palhaço Conforto apresentará seus principais projetos: Desconforto, Biscoitos e S.O.S.- uma autopeça, além da estreia de Carambolas – As Memórias de uma Menina. E Kayê Conforto, ou Palhaço Conforto para os mais íntimos, encerra as comemorações de 10 anos de Conforto & Cia. com esta mostra de repertório. Apresentando os espetáculos Desconforto (2013); Biscoitos (2016), que virou livro em 2019; S.O.S – Uma Autopeça (2017) e Carambolas – As Memórias de uma Menina, com direção de Fábio Superbi (Portugal).

Desconforto

3 e 4/02

Sábado e domingo 16h

50 min

Ingressos pagos: 20,00 inteira e 10,00 meia

Atores: Kayê Conforto e Henrique Caponero

direção: Henrique Caponero

Livre

Biscoitos

10 e 11/02

Sábado e domingo 16h

50 min

Ingressos pagos: 20,00 inteira e 10,00 meia

Atores: Kayê Conforto

direção: Henrique Caponero

Livre

Uma Autopeça

17 e 18/02

Sábado e domingo 16h

50 min

Ingressos pagos: 20,00 inteira e 10,00 meia

Atores: Kayê Conforto e Henrique Caponero

direção: Henrique Caponero

Livre

As memórias de uma menina

24 e 25/02

Sábado e domingo 16h

50 min

Ingressos pagos: 20,00 inteira e 10,00 meia

Atores: Kayê Conforto

direção: Fábio Suoerbi

Livre

GAGARIN WAY

9 a 25/02

Sexta e sábado 21h e domingo 19h

100 min

+16 anos

O espetáculo reflete causas políticas com humor ácido com ênfase nas desigualdades sociais. A escolha desse texto para se apresentar no Brasil de hoje dialoga com a falta de perspectiva política a que vivemos e com os embates provocados nas divergências de classes. Para isso contamos a história de quatro homens brancos com pensamentos fascistas, uns de forma consciente, outros não, que desenvolvem um embate violento acreditando que podem fazer o mundo melhor para cada um deles individualmente.

Ficha técnica:

Texto: Gregory Burke

Direção: Marco Antônio Rodrigues

Atores: Fernando Nitch, Flavio Tolezani, Laerte Mello e Rafael Losso

Ingressos pagos: 30,00

