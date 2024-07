Teatro VillaLobos recebe concerto Candlelight com tributos a Coldplay, Pink Floyd e Nirvana

Entre julho e agosto, o Teatro VillaLobos recebe três tributos realizados pelos concertos Candlelight. No dia 18 de julho, às 19h, o tributo é a Coldplay, enquanto às 21h, é a Pink Floyd. Já no dia 15 de agosto, às 19h, o espetáculo homenageia Nirvana. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos somente pela internet (https://feverup.com).

Esses espetáculos visam democratizar o acesso à música clássica com um formato inovador que representa uma experiência musical ao vivo única através de uma oferta variada de programas para todos os gostos, interpretados por músicos locais, em espaços emblemáticos iluminados por milhares de velas.

Sobre o Teatro VillaLobos

Localizado na Zona Oeste de São Paulo, no quarto andar do centro comercial Shopping VillaLobos, o Teatro VillaLobos conta com 717 lugares distribuídos entre plateiae balcão palco com mais de 10 metros de profundidade e 24 metros de largura, foyer espaçoso com cafeteria e um rooftop que proporciona uma vista espetacular da cidade. Desenhado pelo arquiteto Carlos Bratke (1942-2017), o teatro possui projetos de acústica e cenotécnica que empregam materiais e equipamentos de ponta, tornando a experiência dos espectadores algo inesquecível. A programação do Teatro VillaLobos conta com espetáculos teatrais adultos e infantis e grandes produções. Durante a semana o palco é ocupado com shows musicais e apresentações de stand-up comedy, além de eventos corporativos.

SERVIÇO – CONCERTO CANDLELIGHTS – TRIBUTO A COLDPLAY

Dia: Quinta-feira, 18 de julho

Horários: 19h

Local: Teatro VillaLobos

Endereço: Av. Drª Ruth Cardoso, 4777 – Jardim Universidade Pinheiros – São Paulo/SP

Duração: 60 minutos

Classificação etária: 8 anos. Menores de 16 anos somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis e crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

ZONA C: R$ 65,00 meia entrada e R$ 130,00 inteira

ZONA B: R$ 85,00 meia entrada e R$ 170,00 inteira

ZONA A: R$ 100,00 meia entrada e R$ 200,00 inteira

ZONA VIP: R$ 115,00 meia entrada e R$ 230,00 inteira

**O Teatro abre uma hora antes do começo do espetáculo e os assentos são setoriais, sem poltrona pré-definida.

INGRESSOS

Apenas pela internet: https://feverup.com/

SERVIÇO – CONCERTO CANDLELIGHTS – TRIBUTO A PINK FLOYD

Dia: Quinta-feira, 18 de julho

Horários: 21h

INGRESSOS

Apenas pela internet: https://feverup.com/

SERVIÇO – CONCERTO CANDLELIGHTS – TRIBUTO A NIRVANA

Dia: Quinta-feira, 18 de agosto

Horários: 19h

INGRESSOS

Apenas pela internet: https://feverup.com/