Teatro Unicid recebe artistas do segmento sertanejo em shows que prometem grandes emoções

O Teatro Unicid vem posicionando sua marca como uma porta para projetos culturais que tragam novas possibilidades de informação e entretenimento ao público da zona oeste da cidade de São Paulo.

Shows de rock, apresentações com orquestra, novos espetáculos de teatro independente, etc, têm sido uma constante na programação que se renova a cada semana. Nesse contexto, o Teatro Unicid também tem possibilitado que artistas do segmento sertanejo tragam seus shows para a capital, seja resgatando as “módões” clássicos, explorando outras possibilidades sonoras, como o bolero, ou trazendo convidados muito especiais.

De fato, sabe-se que há uma quantidade enorme de pessoas residentes na cidade, mas com origem familiar no interior do Estado, que apreciam e consomem a música conhecida como “sertaneja” e que, agora, podem desfrutar de shows musicais como os seguintes:

Em 16/03/24 às 21h: “Sertão em Festa com Marcelo Santa Fé. So Módão!”

Em 12/04/24 às 21h: “Mariangela Zan canta Boleros”

Em 25/04/24 às 21h, “Paulo Leite em São Paulo”, com a participação de Sergio Reis, Cacique e Pajé, e Ronaldo Viola Filho

Abaixo, um pouco sobre cada uma dessas apresentações

“Sertão em Festa com Marcelo Santa Fé. So Módão!”

Os maiores clássicos da música sertaneja, ao vivo e com uma super banda, no Teatro Unicid!

Marcelo Santa Fé traz um novo projeto em homenagem aos grandes clássicos da música sertaneja: Os ““Módões””, oriundos de uma primeira fase desse estilo e que são lembrados por todas as gerações.

Neste espetáculo, é “Módão” do começo ao fim da apresentação!

“Mariangela Zan canta Boleros”

A cantora e apresentadora Mariangela Zan, filha do Sanfoneiro Mario Zan, está fazendo várias apresentações em comemoração aos seus 30 anos de carreira e um desses shows será o especial “Mariangela Zan canta boleros”, onde interpretará sucessos românticos mundiais como La Barca, El dia en que me quieras, Solamente una vez e também brasileiros como Boneca Cobiçada, Brigas e muito mais. Uma noite única, num show exclusivo.

Paulo Leite Ao Vivo em São Paulo

A gravação do DVD do cantor Paulo Leite acontecerá dia 25/Abril e promete ser uma noite histórica.

Interpretando grandes clássicos da música sertaneja, Paulo Leite apresentará também as músicas inéditas e contará com as participações especiais de Sérgio Reis, Ronaldo Viola Filho e Cacique & Pajé.

O Teatro Unicid fica na Av Imperatriz Leopoldina 550.

Quem quiser mais informações sobre estas e outras apresentações, pode acessar www.teatrounicid.com.br, ou acompanhar nas redes sociais do teatro: @teatrounicid.

Estacionamento no Local R$ 15 o período.

Ingressos disponíveis em www.diskingressos.com.br