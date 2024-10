Teatro Singular completa 35 anos com exposição fotográfica e espetáculo

Na sexta-feira (11 de outubro), às 19h30, o Teatro Singular celebrará o seu aniversário de 35 anos no Teatro Municipal de Santo André – Maestro Flavio Florence (praça IV Centenário, s/n – Centro). O evento é aberto para a comunidade e o ingresso será a doação de biscoitos doces ou salgados, os quais serão encaminhados para instituições beneficentes.

Vários momentos importantes farão parte do evento. Os convidados serão recepcionados com uma exposição fotográfica, com a curadoria da fotógrafa Sueli Almeida. Em seguida, acontecerá uma cerimônia comandada pelo coordenador do Teatro Singular, Paulo Gircys, com a presença do fundador da trupe Marcelo Gianini e da professora Lígia Helena de Almeida, além da equipe de direção do Colégio Singular. Também haverá a exibição de um vídeo e o lançamento oficial do selo comemorativo de 35 anos do Teatro Singular.

A noite será encerrada com a apresentação do espetáculo 3024 – uma odisseia inbox, com 10 alunos do Colégio Singular no elenco. Este trabalho cênico pesquisa o processo de humanização das máquinas em oposição a um avanço tecnológico que robotiza as pessoas, em especial, os trabalhadores, reduzindo-os a elementos de pura funcionalidade. O espetáculo apresenta uma cidade em que as dimensões éticas e estéticas da humanidade são reconfiguradas conforme vai se perdendo de vista os limites que justificam as vantagens de um mundo cada vez mais automatizado.

Perfil: O Grupo de Teatro Singular teve início em 1989 e já participou de vários festivais de teatro amador e estudantil, tendo recebido por seu trabalho mais de 100 prêmios e indicações em diversas categorias. Os cursos de teatro são oferecidos no Singular para alunos do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental e, no Ensino Médio, eles ingressam no grupo de Teatro Singular, permitindo a eles produzir espetáculos apresentados em festivais. Em todas as fases, os alunos aprendem a atuar, dirigir, iluminar e, até, sobre dramaturgia, de acordo com a faixa etária dos estudantes.

O Teatro Singular é voltado para a formação, socialização e articulação do aluno, com a proposta de possibilitar uma vivência diferenciada da criação artística, de estimular sua consciência crítica e trabalho corporal.

Serviço:

Data: 11 de outubro (sexta-feira)

Horário: 19h30

Endereço: Teatro Municipal de Santo André (praça IV Centenário, s/n – Centro)

Ingresso: Doação de biscoitos doces ou salgados