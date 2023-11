Teatro Sérgio Cardoso terá programação especial no Dia da Pessoa com Deficiência

O Teatro Sérgio Cardoso, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, preparou uma programação especial para o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro.

Serão exibidos três espetáculos, “Clarear” (teatro cego), “Concerto Natural” (música) e “Canto dos Malditos” (dança), com o intuito de mostrar que a arte pode ser feita por todos e para todos – seguem abaixo mais detalhes sobre cada apresentação.

Serviço

Clarear – Teatro Cego

Local: Teatro Sérgio Cardoso – Paschoal Carlos Magno

Endereço: R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo

Data: 3 de dezembro, domingo, 11h

Ingressos: Gratuito | Os ingressos serão retirados somente na bilheteria 1h antes do evento

Datas das sessões acessíveis: A sessão é acessível para cadeirantes e pessoas com deficiência visual.

Duração: 40 minutos

Capacidade: 143 lugares + 6 espaços de cadeirantes

Classificação: Livre

Release no link

Concerto Natural – Orquestra Brasileira Inclusiva

Local: Teatro Sérgio Cardoso – Paschoal Carlos Magno

Endereço: R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo

Data: 3 de dezembro, domingo, às 16h

Ingressos: Gratuito | Os ingressos serão retirados somente na bilheteria 1h antes do evento

Duração: 80 minutos

Capacidade: 827 lugares

Classificação: Livre

Release no link

Canto dos Malditos

Local: Teatro Sérgio Cardoso – Paschoal Carlos Magno

Endereço: R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo

Data: 03 de dezembro, domingo, às 19h

Ingressos: Gratuito | Os ingressos serão retirados somente na bilheteria 1h antes do evento

Duração: 50 min

Capacidade: 143 lugares + 6 espaços de cadeirantes

Classificação: Livre

Release no link

Sobre o Teatro Sérgio Cardoso

Localizado no boêmio bairro paulistano do Bixiga, o Teatro Sérgio Cardoso mantém a tradição e a relevância conquistada em mais de 40 anos de atuação na capital paulista. Palco de espetáculos musicais, dança e peças de teatro, o equipamento é um dos últimos grandes teatros de rua da capital, e foi fundamental nos dois anos de pandemia, quando abriu as portas, a partir de rígidos protocolos de saúde.

Composto por duas salas de espetáculo, quatro dedicadas a ensaios, além de uma sala de captação e transmissão, o Teatro tem capacidade para abrigar 827 pessoas na sala Nydia Licia, 149 na sala Paschoal Carlos Magno, além de apresentações e aulas de dança no hall do teatro.

Sobre a Amigos da Arte

A Associação Paulista dos Amigos da Arte, Organização Social de Cultura responsável pela gestão de chamadas públicas, do Teatro Sérgio Cardoso, e do Teatro de Araras, além do Mundo do Circo SP, trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004.

Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 19 anos de atuação, a Organização desenvolveu cerca de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.