Teatro Sérgio Cardoso apresenta espetáculo especial de Páscoa: “A Páscoa da Vida”

O Teatro Sérgio Cardoso, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, receberá uma experiência teatral para toda a família no domingo de Páscoa. No dia 31 de março, às 11h, acontece o espetáculo infantil “A Páscoa da Vida”, da Cia Arte & Manhas, que revela os segredos guardados dentro dos ovos de chocolate. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos na bilheteria uma hora antes da apresentação.

Com texto de Tamires Faustino e direção de Leonardo Cassano, a peça acompanha o Coelhinho da Páscoa em uma jornada em busca dos segredos guardados dentro dos ovos. No elenco estão Tamires Faustino, Lucas Lopes e Cláudia Strazza. A trilha sonora, criada por Rafael Pio, promete envolver a plateia em uma atmosfera mágica.

Serviço:

A Páscoa da Vida – Cia Arte & Manhas

Data: 31 de março, domingo, 11h

Ingressos: Retirada 01 hora antes da apresentação na bilheteria do teatro

Local: Teatro Sérgio Cardoso – R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista

Classificação: Livre