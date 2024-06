Teatro Santos Dumont recebe espetáculo cênico-musical ‘Lugar Sentido’ com entrada gratuita 

Nesta sexta-feira, 7 de junho, às 20h, o Teatro Santos Dumont, em São Caetano do Sul, recebe o espetáculo cênico-musical Lugar Sentido.

Lugar Sentido assume a música, mais especificamente a canção, como uma arte da cena, e explora possibilidades de integração com o teatro e a dança contemporânea, embora não se trate propriamente de um musical. Partindo das canções, um roteiro cênico-coreográfico foi elaborado, resultando num drama musical em três atos.

A apresentação discute a relação subjetiva de pessoas e grupos com seus territórios, usando como núcleo expressivo um repertório de canções sobre o tema. A tradição guarani, que associa o escuro à Terra, criadora de tudo, é uma das fortes inspirações.

O drama musical foi contemplado pelo ProAC Edital 17/2023 – Música Popular / Circulação de Espetáculo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e tem o apoio da Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Atenção: O teatro Santos Dumont não possui estacionamento nem serviço de manobrista. Prefira o transporte público, em São Caetano do Sul os ônibus municipais têm tarifa zero.

Serviço

Lugar Sentido

Quando: 7 de junho de 2024, sexta às 20h

Onde: Teatro Santos Dumont | Av. Goiás, 1.111, bairro Santa Paula, São Caetano do Sul

Ingresso: gratuito (distribuição por ordem de chegada a partir das 19h de 7 de junho)

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Sinopse

A Terra respira, é a mãe geradora de tudo. Warareté. Tudo vem do escuro. Dentro da terra é escuro. Dentro de nós é escuro. A voz é mistério, domínio do sopro que vem do escuro. Assim fala Arandoa, o sábio da aldeia. Nascemos da Terra e somos parte dela, mas nos esquecemos dessa sabedoria fundamental. Quantos conflitos esse esquecimento vem causando, há séculos! Territórios invadidos, corpos invadidos. Favelas e mais favelas. A Terra arde em chamas. Para fazer pasto, para passar a boiada. Rios inteiros são mortos. Ainda hoje, indígenas e negros têm seus territórios profanados. Mas a aldeia e o quilombo se levantam ao amanhecer do dia. No fim, há esperança.

Roteiro

Primeiro ato

A Voz Nasce do Escuro – Sina de Caboclo (João do Vale / J. Bezerra de Aquino, 1965); Fogo no Paraná (João do Vale / Helena Cavalcante, 1965); Pobreza por Pobreza (Gonzaguinha, 1977)

Entreato

Segundo ato

A Terra Arde – Francisco (Milton Nascimento, 1973); Gongá (Sérgio Santos / Paulo César Pinheiro, 2002); Quilombo (João Bosco / Aldir Blanc, 1973)

Entreato

Terceiro ato

A Terra Respira – Rio Doce (Simone Guimarães, 2018); De España nos Llego Cristo (Adolfo Zelada / Cesar Calvo); Boi (João Bosco / Aldir Blanc, 1973)

Ficha técnica

Concepção, canto, dança, arranjos e viola brasileira: Alê Freire

Violão, baixo e pífano; arranjos e direção músical: Eddy Andrade

Sanfona e arranjos: Edu Guimarães

Textos originais: Rafa Carvalho

Direção cênica: Ana Clara Amaral

Cenários: José Soares

Projeto de luz: Eduardo Brasil

Figurinos: Helen Quintans, Cleusa Quintans, Marília Ennes e Warner Reis

Produção executiva: Aline Fernandes dos Santos

Programe-se com a Agenda Cultural da cidade: cultura.saocaetanodosul.sp.gov.br.