Teatro Real apresenta ‘Vidas Femininas’

Se prepare para uma noite recheada de viagens ao universo feminino e para muitas risadas, já que no dia 29 de março, às 22h., o Teatro Real e a Partícula de Teatro apresentam a ‘Mostra de Teatro – Vidas Femininas’, em um evento que reunirá três momentos.

A mostra traz dois espetáculos, além de intervenções humorísticas com Mirella Queiroz, assim, Vidas Femininas discorre sobre os prazeres e dores de ser mulher, apresentando a força e a ternura que ‘habitam’ o corpo feminino, em que resgatam memórias e constroem histórias, na qual três mulheres vivem em tempos e espaços distintos, porém, ocupam a mesma realidade de tantas outras mulheres.

‘Alma na Pele’

O espetáculo ‘Alma na Pele’, com Lara Bittencourt, apresenta uma cena delicada e de autoficção em um ambiente fantasioso, que conta o percurso interior de uma mulher que busca transformar seu estado atual de solidão e introspecção.

Assim, ela mergulha em um sonho lúcido, confiando que seu inconsciente irá desvendar as causas dos padrões de repetição na vida acordada, que se escondem em suas lembranças mais fundamentais.

Ao adentrar neste universo, a personagem, tomada de coragem e desejo de liberdade, busca apoderar-se da sua ancestralidade feminina, conscientizando as situações onde seus aspectos cíclicos femininos foram subjugados e ignorados.

Em uma luta para transgredir o machismo interiorizado, que compõe sua formação como mulher, ela tenta trazer à tona a intuição, a criatividade e a sexualidade feminina e, com isso, ao retornar à vida acordada, poderá escolher e viver, sem esperar nada, além da natureza de ‘Ser Si Mesma’.

E entre um espetáculo e outro, Mirella Queiroz fará intervenções humorísticas, levando o público a boas gargalhadas.

‘Nem Só de Espinhos É um Mar de Rosas’

E, a noite continua com a peça ‘Nem Só de Espinhos É um Mar de Rosas’ com Dedé Lovitch, que cutuca a ferida, arranca da alma as marcas de mais uma história de amor que chega ao fim.

Dessa forma, o experimento é pura realidade, sem nenhuma ação ficcional, na qual todos os personagens são reais e os fatos fazem parte do cotidiano de milhões de vidas femininas por todo o globo terrestre, onde vários ‘mundos’ terminam, porém, muitos outros nasceram para transmutar uma situação que parece nos colocar de cabeça para baixo.

No local é possível comprar bebidas e salgadinhos e a faixa etária é 10 anos.

Serviço

A ‘Mostra de Teatro – Vidas Femininas’ acontece dia 29, às 22h., no Teatro Real, na rua Ângelo Ferro, 20, sobreloja, Nova Gerti, em São Caetano do Sul.

Mais informações em: Mostra de Teatro – Vidas Femininas em São Caetano do Sul – Sympla.