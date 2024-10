Teatro Raposo anuncia programação de teatro para outubro

No mês de outubro, o Teatro Raposo – Sala Irene Ravache – oferece ao público espetáculos emocionantes e imperdíveis. A programação com ingressos a preços promocionais traz as peças “Branca de Neve”, “Um Encanto de Família”, “Pinóquio”, “A Bela e a Fera” e “A Escola de Monstros”. Confira a seguir a programação completa:

INFANTIS:

BRANCA DE NEVE

Sábados, às 15h (5,12,19 e 26 de outubro)

Sinopse: mergulhe no conto clássico onde a inveja se encontra com a inocência. Branca de Neve, a princesa de uma beleza sem igual, torna-se o alvo da ira de uma rainha consumida pelo ciúme. Após uma tentativa falha de assassinato, ela encontra refúgio em um idílico retiro na floresta, cercada pela afeição de criaturas gentis e os pitorescos anões. Mas o perigo ainda espreita, pois a rainha, descobrindo sua sobrevivência, trama um plano sinistro que culmina em um sono profundo induzido por veneno. A esperança brilha com a promessa de um beijo de amor verdadeiro, o único antídoto para o feitiço letal. Uma história de amor, traição e redenção, “Branca de Neve” é uma narrativa atemporal que continua a cativar corações e imaginações.

Classificação: livre

Quanto: Promocional – R$ 27,90 / Inteira – R$ 60 / Meia – R$ 30.

Direção: Jorge Azevedo

Duração: 60 minutos

UM ENCANTO DE FAMÍLIA

Sábados, às 17h30 (5,12,19 e 26 de outubro)

Sinopse: a família Madrigal chega aos palcos trazendo toda a sua magia e cada integrante traz seu dom concedido pela vela mágica. No entanto, Mirabel é a única que não foi agraciada com um dom, no entanto ela tem o poder de reunir e salvar a família por meio do amor.

Classificação: livre

Quanto: Promocional – R$ 27,90 / Inteira – R$ 60 / Meia – R$ 30.

Direção: Jorge Azevedo

Duração: 60 minutos

PINÓQUIO

Domingos, às 15h (6, 13, 20 e 27 de outubro)

Sinopse: neste clássico acompanhamos a história de Pinóquio, um boneco de madeira feito por Gepeto e que ganhou vida graças aos poderes da Fada Azul. Gepeto cuida de Pinóquio como se fosse seu filho e Pinóquio por sua vez, se comporta como uma criança curiosa e ingênua, apesar de ser de madeira o maior sonho de Pinóquio é se tornar um menino de verdade. No caminho para conseguir realizar seu sonho, Pinóquio deixa-se levar por más influências e se mete em grandes enrascadas, decepcionando seu pai e a Fada Azul.

Classificação: livre

Quanto: Promocional – R$ 27,90 / Inteira – R$ 60 / Meia – R$ 30.

Direção: Hermes Capes

Duração: 60 minutos

A BELA E A FERA

Domingos, às 17h (6, 13, 20 e 27 de outubro)

Sinopse: o clássico conta a história de Bela, uma inteligente jovem que vive em uma pequena aldeia e é considerada estranha pelos moradores locais. Quando seu pai decide viajar para apresentar uma de suas invenções em uma famosa feira de inventores, Bela pede para que ele traga uma rosa que encontrará em seu caminho. Seu pai segue viagem e se perde em meio a floresta, sendo capturado por uma fera monstruosa. Quando Bela recebe a notícia, decide embarcar em uma grande aventura pela floresta para salvar seu pai. A jovem descobre que os moradores do castelo foram transformados em objetos que falam, dançam e até cantam. Todos no castelo percebem que este encontro pode ser a grande chance do feitiço ser quebrado. Isto só acontecerá se a fera amar alguém e ter o amor retribuído, mas isso deve ser rápido, pois quando a última pétala de uma rosa encantada cair, o feitiço não poderá ser mais desfeito. Será que Bella será capaz de amar uma Fera?

Classificação: livre

Quanto: Promocional – R$ 27,90 / Inteira – R$ 60 / Meia – R$ 30.

Direção: Hermes Carpes

Duração: 60 minutos

A ESCOLA DE MONTROS

Domingos, às 20h (6, 13, 20 e 27 de outubro)

Sinopse: o espetáculo conta a história de Leila, uma garota que começa a estudar no Colégio Edgar Allan Poe, uma escola para aberrações. Lá, ela se apaixona por Clóvis, um monstrinho do colégio. Juntos, embarcam em uma aventura repleta de descobertas, aprendendo sobre os universos um do outro e mostrando a importância de respeitar as diferenças.

Classificação: Livre

Quanto: Promocional – R$ 27,90 / Inteira – R$ 60 / Meia – R$ 30.

Direção: Allan Oliver

Duração: 60 minutos

Serviço:

Onde: Teatro Raposo – Sala Irene Ravache (piso Cinema), no Raposo Shopping – Rod. Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista – São Paulo/SP.

Programação completa: www.rapososhopping.com.br

Horário da bilheteria: de terça a domingo, das 14h às 22h, ou até o final da apresentação.

Capacidade: 252 lugares, incluindo lugares para cadeirantes e obesos (100% da capacidade, conforme protocolo de segurança do Plano São Paulo).

Estacionamento: Preço R$ 12, primeiras 2h, após esse período R$1 por hora.

Mais informações: (11) 2257- 8497

Ingressos: Na bilheteria ou em www.ingressoparatodos.com.br