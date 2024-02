Teatro: Programação para todas as idades no Mooca Plaza

A programação do Teatro Mooca traz opções de peças culturais para todas as idades, garantindo a diversão dos frequentadores do Mooca Plaza Shopping. Ao todo, são sete espetáculos que prometem entreter os espectadores do início ao fim. Na programação: O Pai, com Fulvio Stefanini; Hebe, Uma Revista Musical; O Poder dos Desejos de Asha, O Musical e Moana e Maui, O Musical.

No espetáculo “O Pai”, Fulvio Stefanini interpreta André, um idoso de 80 anos, rabugento à primeira vista, mas dotado de uma simpatia e senso de humor cativantes. Sua filha, confrontada com o dilema de cuidar de seu pai à medida que sua saúde mental declina, se vê diante de uma difícil decisão: assumir a responsabilidade de cuidar dele ou considerar a opção de interná-lo em uma instituição de idosos, liberando-se para desfrutar sua própria vida ao lado de seu namorado. O espetáculo cativa o público com sua combinação única de humor e comoção e fica em cartaz até 31 de março, aos sábados e domingos, às 18h. Classificação indicativa de 12 anos.

Hebe, Uma Revista Musical é um projeto idealizado por Marcello Camargo, filho da apresentadora, e Allan Oliver, roteirista, diretor e produtor indicado pela revista Forbes como um dos jovens mais relevantes e promissores do mundo. O espetáculo traz grandes momentos da apresentadora e particularidades da sua vida privada. Na peça, que fica em cartaz até 31 de maio, Fefa Moreira representa Hebe Camargo na fase adulta. O espetáculo pode ser assistido às quintas-feiras, sextas-feiras e sábados, às 21h e possui classificação indicativa de 10 anos.

Os pequenos também têm diversão garantida no Teatro Mooca. No espetáculo Moana e Maui, O Musical, Moana é uma corajosa jovem, filha única do chefe de uma tribo na Oceania, vinda de uma longa linhagem de navegadores. Quando os pescadores de sua ilha não conseguem pescar nenhum peixe e as colheitas falham, ela descobre que o semideus Maui causou a praga ao roubar o coração da deusa Te Fiti. Entusiasta de viagens marítimas, a jovem se vê querendo descobrir mais sobre seu passado e ajudar a comunidade, mesmo que a família queira proteger Moana a qualquer custo. Então, ela resolve partir em busca de seus ancestrais, habitantes de uma ilha mítica que ninguém sabe onde é. A única maneira de curar a ilha é persuadir Maui a devolver o coração de Te Fiti, então Moana parte em uma jornada épica pelo Pacífico. Moana começa sua jornada em mar aberto, onde enfrenta terríveis criaturas marinhas e descobre histórias do submundo. A criançada pode viver essa aventura até 31 de março, enquanto o espetáculo fica em cartaz às sextas-feiras, às 17h, e aos domingos, às 15h.

Outra opção com classificação indicativa livre é O Poder dos Desejos de Asha, O Musical. O espetáculo conta a história de Asha, uma jovem de 17 anos, otimista e com uma inteligência afiada que se preocupa infinitamente com sua comunidade. Em um momento de desespero, Asha faz um apelo apaixonado às estrelas, que é respondido por uma força cósmica, uma pequena bola de energia ilimitada chamada Estrela. A peça pode ser assistida aos sábados, às 15h.