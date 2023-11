Teat(r)o Oficina Apresenta “Rasga Coração” no Sesc Santo André 

O Teatro Oficina, companhia de teatro experimental, traz ao público uma experiência visceral com o espetáculo musical “Rasga Coração”. Inspirado na vasta obra de Heitor Villa-Lobos, a peça salienta a profunda identificação harmônica entre o compositor brasileiro e o grupo teatral, explorando a influência decisiva de Villa-Lobos nas artes, especialmente no surgimento da Tropicália.

Fundado por José Celso Martinez Corrêa em 1958, o Oficina destaca-se no cenário teatral brasileiro por sua abordagem inovadora. Reconhecido por encenações revolucionárias de clássicos da dramaturgia, o grupo incorpora diversas formas de expressão artística, como música, dança e artes visuais em suas produções. Localizado no bairro do Bixiga, em São Paulo, o espaço físico do Teatro foi projetado por Lina Bo Bardi, e também é notável por sua arquitetura. Ao desafiar convenções teatrais e buscar interação intensa com o público, enfatiza sua ousadia, originalidade e compromisso com a experimentação artística, contribuindo significativamente com a cena cultural do país.

Há uma simbiose estética entre o Teatro Oficina e Heitor Villa-Lobos, ambos abraçando antropofagicamente a cultura popular, arte pop e vanguarda erudita. A música de Villa-Lobos tem uma forte influência nos Coros do Teatro Oficina, enquanto o compositor bebeu da fonte da música popular e boêmia carioca, desafiando a visão elitista da música erudita no país. Villa-Lobos, convidado na Semana de Arte Moderna de 1922, encontra um diálogo contemporâneo no Oficina, que abraça o modernismo brasileiro desde 1967.

Essa experiência, que celebra a genialidade de Heitor Villa-Lobos e a vanguarda do Teatro Oficina, ocupa o teatro do Sesc Santo André nos dias 8 e 9, mesclando a música ousada e inovadora do compositor e a dramaturgia singular da companhia.

Serviço:

Espetáculo

Rasga Coração

TEAT(R)O OFICINA

Da devoração da obra de Heitor Villa-Lobos pelo Teatro Oficina Uzyna Uzona surge o musical teatral Rasga Coração! Villa tem influência decisiva nas artes sintonizadas no surgimento da Tropicália: sua música também revolucionou os Coros do Teatro Oficina. Desde o espetáculo Macumba Antropófaga em 2011, o Oficina Uzyna Uzona incorpora a polifonia de Villa no seu repertório teatral. Entre as obras apresentadas: Choros 1, Lenda do Caboclo, Choros 3 “Pica-Pau”, Choros 10 “Rasga o Coração”, Cantilena da Bachianas nº 5, além movimentos de uma das últimas obras de Villa-Lobos, Floresta do Amazonas (1958).

Dia 8/12, sexta, às 20h

Dia 9/12, sábado, às 19h

Ingresso: R$50 / R$25 / R$15

Duração do espetáculo: 90 min.

Classificação etária: 12 anos

SESC SANTO ANDRÉ

Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar – Santo André