Teatro no MAM apresenta temporada do clássico infantil Os Três Porquinhos

Em mais uma temporada de espetáculos de teatro infantil aos finais de semana, o Museu de Arte Moderna de São Paulo recebe a o grupo Furunfunfum para apresentar a clássica história Os Três Porquinhos. Aos sábados e domingos de fevereiro (dias 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25), às 11h e às 16h, o espetáculo leva para o auditório Lina Bo Bardi um repertório de canções e brincadeiras musicais enquanto cada porquinho cria uma casa à sua maneira.



Dividida em duas partes, a peça inicia apresentando canções e histórias musicais tradicionais com acompanhamento instrumental ao vivo em flauta transversal e violão. A segunda parte conta com bonecos para encenar a história dos Três Porquinhos.



O primeiro personagem faz a sua moradia com palha, o segundo constrói uma cabana de madeira, já o terceiro ergue o seu lar com cimento, pedra e tijolo. As casas menos seguras são destruídas pelos sopros do Lobo Mau, que quer devorar os porquinhos. Protegidos na casa do terceiro porquinho, os irmãos aprendem sua lição e confraternizam ao final do espetáculo. O espetáculo mantém-se fiel ao conhecido enredo dessa história, mas traz como inovação uma encenação mais veloz e usa o improviso para convidar a plateia a interagir com os personagens.



Considerada uma das histórias infantis literárias mais apreciadas de todos os tempos, Os Três Porquinhos ganhou sua versão em animada em 1933 pela Walt Disney. Para entender o motivo de esse consagrando conto sobre os simpáticos porquinhos e o temido lobo mau, o grupo Furunfufun convida o público para acompanhar as intensas emoções desse clássico da literatura infantil.



“Quando se reconta uma história desse tipo há sempre duas opções básicas: a tradição ou a mudança, mas nós, do Furunfunfum, optamos pela tradição. Seguimos o clássico enredo das casinhas de palha, madeira e tijolos, o sopro do lobo, a entrada pela chaminé e tudo o mais”, contam os diretores Marcelo e Paula Zurawski



“A novidade está no ritmo vertiginoso da manipulação dos bonecos, que, como num passeio de montanha russa ou num divertido cartoon, tira o fôlego de crianças e adultos. Há também uma série de atualizações nas falas e nas características dos personagens”, completam eles, que esperam contar com uma participação ativa, intensa e apaixonada da plateia no MAM.



Sobre o grupo

Furunfunfum é a onomatopeia de um toque de sanfona, podendo significar também festa, bagunça, farra ou folia. O grupo utiliza em suas montagens as mais variadas técnicas e estilos teatrais – música, canto, manipulação de bonecos e circo, por exemplo. Seguindo a tradição dos atores ambulantes da Idade Média, as apresentações são feitas em teatros, escolas, feiras, praças, festas e onde quer que haja um público disposto a compartilhar as emoções de um encontro teatral.



Em 2004, Marcelo e Paula Zurawski ganharam o Prêmio APCA, na categoria melhor autor, por Rapunzel. Paula Zurawski foi indicada para o Prêmio Coca-Cola Femsa de melhor atriz por sua atuação em Rapunzel. Em 2003, A Terra dos Meninos Pelados foi indicado para o Prêmio Coca-Cola Femsa na categoria especial.



Em 1999, O Macaco Simão e Outras Histórias e Outras Canções foi escolhido pelo júri infantil como um dos três melhores espetáculos do Festival Internacional de Títeres de Tolosa (Espanha).



O Furunfunfum representou o Brasil nos seguintes festivais internacionais de teatro: Festival Internacional de Londrina (FILO) – 39ª Edição (Londrina, 2006), IV Festival Internacional de Teatro Santa Cruz de La Sierra (Bolívia, 2003), VI Bienal Iberoamericana Itinerante del Teatro de Muñecos (Venezuela, 2002), Lambert International Puppet Festival (Irlanda, 2001), Scottish Mask and Puppet Centre (Escócia, 2001), XVIII Festival de Teatro de Occidente (Venezuela, 2000), V Bienal Iberoamericana Itinerante del Teatro de Muñecos (Venezuela, 2000) , Festival Internacional de Títeres La Fanfarria (Colômbia, 2000), Festival Internacional de Teatro de Manizales (Colômbia, 2000), Festival Internacional de Títeres de Tolosa (Espanha, 1999), Festival Internacional de Alicante, (Espanha, 1999) e Festival Internacional de Teatro de Animação do SESC (Brasil – 1996).



Sobre o MAM São Paulo

Fundado em 1948, o Museu de Arte Moderna de São Paulo é uma sociedade civil de interesse público, sem fins lucrativos. Sua coleção conta com mais de 5 mil obras produzidas pelos mais representativos nomes da arte moderna e contemporânea, principalmente brasileira. Tanto o acervo quanto as exposições privilegiam o experimentalismo, abrindo-se para a pluralidade da produção artística mundial e a diversidade de interesses das sociedades contemporâneas.



O Museu mantém uma ampla grade de atividades que inclui cursos, seminários, palestras, performances, espetáculos musicais, sessões de vídeo e práticas artísticas. O conteúdo das exposições e das atividades é acessível a todos os públicos por meio de visitas mediadas em libras, audiodescrição das obras e videoguias em Libras. O acervo de livros, periódicos, documentos e material audiovisual é formado por 65 mil títulos. O intercâmbio com bibliotecas de museus de vários países mantém o acervo vivo.



Localizado no Parque Ibirapuera, a mais importante área verde de São Paulo, o edifício do MAM foi adaptado por Lina Bo Bardi e conta, além das salas de exposição, com ateliê, biblioteca, auditório, restaurante e uma loja onde os visitantes encontram produtos de design, livros de arte e uma linha de objetos com a marca MAM. Os espaços do Museu se integram visualmente ao Jardim de Esculturas, projetado por Roberto Burle Marx e Haruyoshi Ono para abrigar obras da coleção. Todas as dependências são acessíveis a visitantes com necessidades especiais.



Serviço:

Teatro no MAM

Peça: Os Três Porquinhos

Dias: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de fevereiro, às 11h e 16h

Auditório Lina Bo Bardi (MAM – Museu de Arte Moderna de São Paulo)

Ingressos R$ 50,00 Meia R$25,00 / Amigo MAM R$15,00 (Dois convites por CPF) através do site mam.org.br/ingressos

Duração: 50 minutos

Classificação: recomendado para crianças a partir de dois anos