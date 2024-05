Teatro nas escolas municipais encerra Maio Amarelo em Diadema

As apresentações teatrais sobre trânsito seguro aos estudantes das 12 classes da EMEB Santo Dias, no Jardim Canhema, realizadas na quarta-feira (28), foram as últimas ações do Maio Amarelo em Diadema, que também contou com intervenções nos terminais e praças da cidade.

Em quatro sessões no pátio da escola, a Cia Sopa de Comédia apresentou a peça Trânsito em Alto Mar, para reforçar de maneira lúdica – e recheada de músicas – a importância de garantir uma travessia segura usando a faixa de pedestres, de prestar atenção nos semáforos e olhar para os dois lados. Trânsito seguro também significa usar o cinto de segurança e não colocar as mãos ou a cabeça para fora dos veículos.

Outra atividade educativa realizada nas escolas municipais durante o mês desenvolveu conceitos de educação no trânsito com as crianças construindo uma cidade com blocos de montar e colocando veículos e pedestres nos espaços determinados pela mobilidade urbana segura.

Também foram realizadas intervenções nos terminais vão demonstrar a necessidade de respeito à sinalização, não colocar a mochila nas costas, a utilização do fone de ouvidos e o respeito aos assentos e filas, além de o pedestre não olhar para ao celular no momento da travessia.

Ronaldo Tonobohn, diretor de Trânsito da Secretaria de Mobilidade e Transportes, comentou que as atividades do mês tiveram a preocupação de chamar a responsabilidade de cada um para fazer valer o tema do Maio Amarelo deste ano, que é ‘A Paz no trânsito começa por você’.

Ele disse que as peças teatrais foram realizadas em 8 escolas municipais, para um universo de 3.737 estudantes. “Um dos nossos focos foi levar o tema da paz para as escolas municipais, pois as crianças são muito sensíveis em relação às mudanças necessários pela segurança no trânsito”, comentou.