Teatro Municipal de Santo André recebe peça Quilombo MemÓRIa nesta quarta

Nesta quarta-feira (4), o Teatro Municipal de Santo André Maestro Flavio Florence recebe o espetáculo Quilombo MemÓRIa, em apresentação gratuita, às 20h. O espetáculo, de autoria de André Santos, estreou em 2023 e rendeu a seu autor uma indicação ao prêmio Shell na categoria Melhor Dramaturgia.

No texto, João, interpretado por André Santos, é um advogado que carrega as memórias de muitos momentos com a sua avó, Dona Glória (Miriam Limma), que sofre de Alzheimer e se encontra em risco durante a pandemia do Covid-19. Querendo resgatar sua avó e, com isso, resgatar suas tradições mais ancestrais, ele a leva consigo para que essas recordações e histórias não se percam.

Dirigida por Eduardo Silva, a peça trata essencialmente da questão da ancestralidade a partir de um pilar importante da cultura africana: a oralidade. Por milhares e milhares de anos, povos do continente africano têm transmitido saberes por meio da fala, já que grande parte dos povos são ágrafos – que não utilizam escrita e se baseiam na transmissão oral de suas histórias.

O nome do espetáculo faz, portanto, a conexão entre a palavra Quilombo, que pode ter vários significados além de esconderijo, como agrupamento, aldeia, refúgio e recanto, com ORI, um termo Yorubá que significa: a mente, a cabeça, a inteligência, a alma orgânica, a essência real do ser, uma intuição espiritual e destino.

O espetáculo é escrito, dirigido e interpretado por atores negros, que se propõem a criar uma narrativa fantástica que resvala em fundamentos do movimento afrofuturista. Vale ainda dizer que as principais funções criativas do projeto também são exercidas por artistas negros.

A produção é da LS Gestão e Comunicação Cultural e a realização é do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Economia e Indústrias Criativas, Governo Federal, Ministério da Cultura e Lei Paulo Gustavo.

Serviço

Quilombo MemÓRIa, de André Santos

Data: 4/9 (quarta-feira), às 20h

Local: Teatro Municipal de Santo André – Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n, Centro

Duração: 70 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Acessibilidades: programa em Braille e fonte ampliada, interpretação em Libras e cartilha atípica

Gratuito