Teatro Municipal de Santo André recebe peça “O homem mais inteligente da história”

O Teatro Municipal de Santo André Maestro Flavio Florence recebe no sábado (8), às 20h, a versão para teatro do romance ‘O homem mais inteligente da história’, do psiquiatra Augusto Cury. Os ingressos estão disponíveis no Sympla e na Bilheteria Express por meio do link: Bilheteria Express.

Considerado o psiquiatra mais lido do mundo nas últimas duas décadas, com mais de 40 milhões de livros publicados em mais de 70 países, Augusto Cury lançou “O homem mais inteligente da história” em 2016, após 15 anos de estudos e pesquisas sobre gestão da emoção.

A adaptação do romance para os palcos, que já foi apresentada em vários teatros pelo país desde sua estreia em setembro de 2021, é assinada também pelo próprio escritor.

A obra conta a trajetória do cientista e psiquiatra Marco Polo, especialista no funcionamento da mente, quando ele é desafiado em uma reunião da ONU em Jerusalém, a estudar a inteligência de Jesus, o homem mais famoso da história. Marco Polo, um dos maiores ateus da atualidade, recusa-se, mas é instigado por uma plateia de intelectuais a realizar essa empreitada e aceita.

É, então, montada uma mesa-redonda, composta por brilhantes profissionais para analisar a mente de Jesus sob os ângulos da ciência e não da religião. A partir disso, o personagem começa uma jornada épica para saber se Jesus era um mestre em ter autocontrole, gerir sua emoção, trabalhar perdas e frustrações, libertar sua criatividade e formar pensadores. Ao estudar a mente de Jesus, Marco Polo surpreende os demais participantes da pesquisa, que ficam admirados diante do inexplicável.

Quem dá vida ao protagonista Marco Polo é o ator Daniel Satti, que participa dessa montagem ao lado de Priscila Dieminger, Renan Rezende, Murilo Inforsato, Pietro Alonso e Letícia Navarro. O espetáculo aborda os principais aspectos da gestão da emoção e também fala sobre autocontrole, criatividade, solidariedade, a busca da felicidade e amor. Além disso, trata com sensibilidade temas polêmicos como depressão e violência contra a mulher.

Serviço

Espetáculo “O homem mais inteligente da história”, de Augusto Cury

Data: 8/2/2025 (sábado)

Horário: 20h

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro

Indicação: 10 anos

Ingressos: R$ 120 (inteira), R$ 96 (promocional + 1 kg de alimento) e R$ 60 (meia) em Bilheteria Express