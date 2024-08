Teatro Municipal de Santo André recebe ópera “O Afiador de Facas” neste sábado

O Teatro Municipal de Santo André Maestro Flavio Florence recebe neste sábado (31), às 19h30, a ópera “O Afiador de Facas”, do jovem compositor paulistano Piero Schlochauer. A obra foi a grande vencedora do primeiro Concurso de Composição de Ópera, promovido pelo Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto, no ano de 2022. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados na bilheteria com 1 hora de antecedência.

O espetáculo é uma produção da Companhia Minaz de Ribeirão Preto. Trata-se de uma produção única e inédita, pensada para passar por quatro cidades parceiras, com o mesmo elenco, mesma direção cênica e mesma direção musical, mas com a orquestra local. O Afiador de Facas já passou por Ribeirão Preto, Guarulhos e Santos, e agora chega a Santo André.

Tendo como pano de fundo os apitos da figura d’O Afiador de Facas, anunciando sua passagem pela rua e oferecendo seus serviços, a história, apresentada de maneira não linear, acompanha o cotidiano de uma família composta por pai, mãe, filho e filha, onde as memórias de vida e a realidade presente se emaranham durante um processo de luto.

O compositor Piero Schlochauer é formado em composição, tendo realizado seus estudos na Universidade Estadual Paulista (Unesp) e na Faculdade Santa Marcelina (Fasm). Em 2020, recebeu uma encomenda do Festival Amazonas de Ópera, e sua ópera “moto-contínuo” estreou em junho de 2021. Trabalha como compositor para cinema e teatro. Foi nomeado como um dos artistas para se acompanhar em 2023 em seleção do jornal O Estado de S. Paulo e indicado para prêmio de Jovem Talento de 2022 pela revista Concerto.

O Concurso de Composição de Ópera, vencido por Schlochauer, é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto, que incentivou orquestras e teatros de norte a sul do Brasil a se associarem para a primeira realização conjunta de circulação de ópera inédita no país. O concurso teve por motivação os 200 anos da Independência do Brasil e os 100 anos da Semana de Arte Moderna.

Neste ano de 2024, dando prosseguimento à ideia de integração que está na origem da proposta do concurso, quatro instituições se juntam para a realização do espetáculo: a Companhia Minaz de Ribeirão Preto, bem como as sinfônicas de Guarulhos, Santos e Santo André.

No espetáculo de sábado, a orquestra será regida pelo maestro Luis Gustavo Petri, e traz a direção cênica de André Cruz. A produção é da diretora artística da Cia Minaz, Gisele Ganade, e o cenário, figurino e iluminação são do Núcleo de Produções da Cia Minaz. No elenco estão a soprano Isabela Mestriner, que representa a filha, e o barítono Marcos Pinafo, que representa o filho. Ana Lúcia Benedetti, que é mezzo-soprano, faz o papel da mãe, e Anderson Barbosa, baixo, personifica o afiador de facas.

Serviço

Ópera O Afiador de Facas

Data: 31/8 (sábado)

Horário: 19h30

Local: Teatro Municipal Maestro Flávio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/n – Centro

Gratuito

Retirada de ingressos com 1 hora de antecedência