Teatro Municipal de Santo André recebe “O Espetacular Circo Digital”

No próximo domingo (7), o Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, em Santo André, recebe a peça infantil “O Espetacular Circo Digital”. A apresentação, além de divertida mostra, diversos mistérios. No circo, a garota Pommi faz amizade com inúmeros personagens: Zooble, Ragatha, Caine, kaufmo, Kinger, Jax e Gangle, e junto dos seus novos amigos, vai viver muitas aventuras planejadas pelo mestre de cerimônias do circo, Caine, além de enfrentarem a invasão de um monstrinho de mil olhos e um atrapalhado Dragão.

Depois de colocar óculos de realidade virtual, uma garota viaja para o Espetacular Circo Digital e, como em um passe de mágica, ela sai do mundo real e mergulha no mundo digital e espetacular do Circo Digital, se transforma em um bobo da corte e também ganha um novo nome, Pommi. Muita ação e diversão em um espetáculo totalmente interativo com cenas em que as crianças participam além da plateia mas também no palco.

A apresentação acontece às 15h, com classificação livre. Os ingressos antecipados têm o valor de R$ 60 (inteiro) e R$ 35 (meia-entrada) – no dia do evento o valor será de R$ 70. O Teatro Municipal Maestro Flavio Florence está localizado na Praça IV Centenário, s/nº, no Paço de Santo André, no Centro.

