Teatro Municipal de Santo André recebe nova montagem de “O Alienista”

O Teatro Municipal de Santo André Maestro Flávio Florence recebe nesta quinta-feira (6), às 20h, a estreia da peça “O Alienista”, baseada no clássico conto de Machado de Assis, na nova montagem da Cia Teatro Epigenia. Com apresentação também na sexta-feira (7), às 20h, o espetáculo tem ingressos que devem ser comprados pelo portal Sympla, a R$ 30 e R$ 15 (meia entrada). Haverá também apresentação gratuita para estudantes, na sexta-feira, às 14h.

Contemplado no Edital de Difusão Cultural da Lei Paulo Gustavo, da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo, e com texto de Gustavo Paso e Celso Taddei, livremente inspirado no conto homônimo do imortal Machado de Assis, a nova montagem da Cia Teatro Epigenia leva para ao palco um elenco de 14 atores e cantores em um cenário fantástico e imponente.

A montagem de 2022 de “O Alienista” pela mesma Cia Teatro Epigenia recebeu na ocasião 17 indicações ao Prêmio Nacional Cenym, onde foi vencedora nas categorias: Melhor Espetáculo, Melhor Diretor, Melhor Adaptação Teatral, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte e Melhor Cia de Teatro de 2022.

O espetáculo que circulará pela Grande São Paulo foi totalmente renovado, ganhando novas cenas, músicas e elenco que fazem parte da atualização realizada pelo diretor do espetáculo Gustavo Paso. Ao todo, “O Alienista” passará por oito municípios, em um total de 14 apresentações gratuitas e com preços populares.

Sinopse – A peça tem como ponto de partida a pesquisa do Dr. Simão Bacamarte, médico renomado e de currículo invejável, acerca da loucura. Ele cria um lugar para internar os loucos da cidade sob seus próprios critérios do que é ser louco ou não. Esses critérios mudam conforme o tempo e os interesses – seja por poder, dinheiro ou reconhecimento – e geram revolta, golpes, até a falência social e financeira da então metrópole, que se transforma em distrito e, em seguida, em um simples vilarejo decadente e subserviente ao Império, nos idos anos do século XIX.

Assim, o público acompanha a ascensão e a queda de um louco que chega ao poder e passa a tomar decisões sem consultar previamente os representantes da sociedade, pois estão todos enjaulados no hospício fundado por ele mesmo. É dessa forma que Machado de Assis abordou temas como o poder em todas as suas formas, o jogo da corrupção, protocolos de saúde estapafúrdios, a decadência humana, a falta de empatia, além do massacre aos direitos humanos, que eram muito atuais em 1880 e ainda são nos dias de hoje.

Serviço

Espetáculo “O Alienista” | Cia Teatro Epigenia

Datas: 6/6 (quinta) e 7/6 (sexta), às 20h

Local: Teatro Municipal de Santo André Maestro Flávio Florence

Endereço: Praça IV Centenário – Centro

Ingressos : R$ 30 e R$ 15 (meia entrada)

Venda exclusivamente pelo portal Sympla

Indicação: 14 anos