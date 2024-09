Teatro Municipal de Santo André recebe espetáculo gratuito “As Três Marias”

O Teatro Municipal de Santo André Maestro Flavio Florence recebe nesta terça-feira (16) o espetáculo teatral gratuito “As Três Marias”, fruto de um texto inédito do dramaturgo Luis Alberto de Abreu, um dos idealizadores da Escola Livre de Cinema e Vídeo. As apresentações serão realizadas às 16h e 19h30, mas é preciso retirar ingressos na bilheteria com uma hora de antecedência.

A peça conta a história de três gerações de mulheres de uma família interiorana que vive à beira do rio. Maria Eugênia (avó), Maria de Lourdes (filha) e Maria Aparecida (neta) são as Marias do título. A dramaturgia cruza as histórias dessas mulheres com elementos da história local, a cidade de Tatuí, interior de São Paulo, e suas relações com seus respectivos pais e maridos, bem como histórias de amor, dor, rancor, sofrimento e desamor; das violências de gênero, físicas e psicológicas sofridas por essas mulheres e que certamente se assemelham à de incontáveis outras Marias do Brasil.

A montagem da Dupla Companhia articula teatro, poesia e música em torno da história dessa família interiorana que faz do Rio Tatuí um rio de lágrimas e memórias e vê nele espelhado o desejo de continuar existindo. Mãe de 25 filhos, Maria Eugênia viu suas perspectivas de vida serem reduzidas ao domínio de um homem que a tornou refém de uma vida inglória. Lembrada até pela família como uma das mulheres mais felizes que já conheceram, Maria Eugênia é o retrato de inúmeras Marias do Brasil e sua memória levanta um nevoeiro sobre as histórias de Maria de Lourdes e Maria Aparecida.

O espetáculo é uma produção original Sesi-SP e atualmente conta com fomento do Ministério da Cultura do Governo Federal e da Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, que promove a circulação da montagem do grupo Dupla Companhia, residente em Tatuí. A montagem conta com tradução simultânea para Língua Brasileira de Sinais (Libras), também ficam disponíveis os programas do espetáculo em Braille, além de audiodescrição e de tour sensorial para pessoas cegas e de baixa visão.

Dupla Companhia é uma produtora cultural, localizada no interior do Estado de São Paulo, que promove intersecções entre arte, cultura e educação, articulando atividades a partir dos eixos da memória, território e identidade. Sediada em Tatuí, a Dupla Companhia realiza ações que reiteram o compromisso com a difusão, a formação e a diversidade cultural, propondo, em suas obras artísticas, transversalidades poéticas nos campos expandidos do teatro, música, dança e audiovisual.

Serviço

Espetáculo teatral “As Três Marias”

Data: 17/9 (terça-feira)

Horários: 16h e às 19h30

Local: Teatro Municipal de Santo André – Maestro Flávio Florence

Endereço: Praça IV Centenário – Centro

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos gratuitos – retirada na bilheteria uma hora antes do espetáculo